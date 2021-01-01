

Realme تنافس آبل بحاسب أنيق ومتطور Realme تنافس آبل بحاسب أنيق ومتطور

بدأت Realme بطرح حاسبها المحمول الجديد الذي طورته لينافس حواسب macbook الشهيرة من آبل.



ويأتي حاسب Realme Book (Slim) الجديد بهيكل مصنوع من الألومينيوم، أبعاده (307.21 x 228.96 x 14.9) ملم، ووزنه 1.38 كلغ فقط.



وجهز الحاسب بشاشة IPS LCD بمقاس 14 بوصة، أبعادها "2:3"، دقة عرضها (2160/1440) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

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وتعمل نماذج هذا الحاسب بأنظمة Windows 10 القابلة للتحديث إلى to Windows 11، ومعالجات Core i3 و Core i5 من الجيل الحادي عشر من إنتل، ومعالجات رسوميات Intel Iris Xe.وجهزتها Realme بذواكر وصول عشوائي 8 و16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعات 256 و512 غيغابايت.كما جاء كل جهاز بمنفذي USB-C 3.2 Gen 2 ومنفذ USB-A 3.1 Gen 1ومنفذ Thunderbolt 4/USB 4، ومايكروفونين ومكبري صوت، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية باستطاعة 65 واطا تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.