Qualcomm تعلن عن مجموعتها الأحدث من المعالجات

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Qualcomm تعلن عن مجموعتها الأحدث من المعالجات

كشفت Qualcomm عن مجموعة جديدة من المعالجات التي طورتها لتعمل مع مختلف فئات الهواتف والأجهزة الذكية.

ومن بين المجموعة جاء معالج Snapdragon 778G Plus الذي يعتبر نسخة مطورة عن معالجات Snapdragon 778G، إذ حصل على معدل تردد 2.5 غيغاهيرتز، وووحدة معالجة رسوميات أسرع بمقدار 20% تقريبا.

كما ضمت المجموعة معالج Snapdragon 480 Plus ومعالج Snapdragon 680 الذي طور بتقنية 6 نانومتر وصمم لتوفير أداء ممتاز وسرعة في التعامل مع البيانات في الهواتف المتوسطة الفئة، كما دعم هذا المعالج بمعالج رسوميات Adreno 610.

ومن بين أبرز الشرائح الإلكترونية التي أعلنت عنها Qualcomm أيضا جاء معالج Snapdragon 695 الذي يعتبر نسخة مطورة عن معالجات Snapdragon 690، لكنه يمتاز عنها بأنوية أفضل أداء بمقدار 15% تقريبا، وقدرة على العمل مع الهواتف التي تدعم شبكات 5G.

ومن المفترض أن تطرح المعالجات الجديدة أوئل العام القادم في هواتف العديد من الشركات مثل موتورولا وهونور وشاومي.

المصدر: روسيا اليوم

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