كشفت Qualcomm عن مجموعة جديدة من المعالجات التي طورتها لتعمل مع مختلف فئات الهواتف والأجهزة الذكية.
ومن بين المجموعة جاء معالج Snapdragon 778G Plus الذي يعتبر نسخة مطورة عن معالجات Snapdragon 778G، إذ حصل على معدل تردد 2.5 غيغاهيرتز، وووحدة معالجة رسوميات أسرع بمقدار 20% تقريبا.
كما ضمت المجموعة معالج Snapdragon 480 Plus ومعالج Snapdragon 680 الذي طور بتقنية 6 نانومتر وصمم لتوفير أداء ممتاز وسرعة في التعامل مع البيانات في الهواتف المتوسطة الفئة، كما دعم هذا المعالج بمعالج رسوميات Adreno 610.
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التعليقات على Qualcomm تعلن عن مجموعتها الأحدث من المعالجات
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