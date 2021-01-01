تبحث وكالة ناسا ما إذا كانت ستحاول إصلاح لوح شمسي محشور في جناح مركبتها الفضائية "لوسي" التي تم إطلاقها حديثا لاستكشاف عدد غير مسبوق من الكويكبات.
ظهرت المشكلة بعد وقت قصير من إقلاع المركبة الفضائية في 16 أكتوبر في رحلة تستمر 12 عاما.
بعد قياس التيار الكهربائي هذا الأسبوع، ذكرت ناسا الأربعاء أن أحد الألواح الشمسية الدائرية العملاقة في المركبة "لوسي" يتمدد بنسبة تتراوح بين 75 و95 بالمائة فقط. حيث هناك حبل يثبته في مكانه ويعوقه من الحركة.
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التعليقات على خلل في مركبة فضائية أطلقتها ناسا لاستكشاف كويكبات
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