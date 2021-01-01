خلل في مركبة فضائية أطلقتها ناسا لاستكشاف كويكبات

آخر الأخبارعلم وتقنية › خلل في مركبة فضائية أطلقتها ناسا لاستكشاف كويكبات

صورة الخبر: خلل في مركبة فضائية أطلقتها ناسا لاستكشاف كويكبات
خلل في مركبة فضائية أطلقتها ناسا لاستكشاف كويكبات

تبحث وكالة ناسا ما إذا كانت ستحاول إصلاح لوح شمسي محشور في جناح مركبتها الفضائية "لوسي" التي تم إطلاقها حديثا لاستكشاف عدد غير مسبوق من الكويكبات.

ظهرت المشكلة بعد وقت قصير من إقلاع المركبة الفضائية في 16 أكتوبر في رحلة تستمر 12 عاما.

بعد قياس التيار الكهربائي هذا الأسبوع، ذكرت ناسا الأربعاء أن أحد الألواح الشمسية الدائرية العملاقة في المركبة "لوسي" يتمدد بنسبة تتراوح بين 75 و95 بالمائة فقط. حيث هناك حبل يثبته في مكانه ويعوقه من الحركة.

وأي محاولة لإعادة فتح الجناح - الذي يبلغ قطره 24 قدما (7 أمتار) - لن تحدث قبل منتصف نوفمبر.

وقالت ناسا إن المشكلة، حتى الآن، لم تؤثر على رحلة "لوسي" المتجهة للفضاء، لذلك لا داعي للاندفاع للبحث عن الخطوة التالية. كل شيء آخر على المركبة الفضائية يعمل بشكل صحيح.

تسعى مهمة "لوسي" التي تبلغ تكلفتها مليار دولار تقريبا، إلى استكشاف سبعة كويكبات تسمى "طروادة" والتي تشترك في مدار كوكب المشتري حول الشمس، وصخرة فضائية أخرى أقرب إلى الأرض.

يجب أن تمر "لوسي" في نطاق 600 ميل (965 كيلومترا) من كل هدف.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خلل في مركبة فضائية أطلقتها ناسا لاستكشاف كويكبات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59130

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager