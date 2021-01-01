

بعد حادثة محل ملابس العمرانية.. طريقة بسيطة لاكتشاف أماكن تواجد كاميرات تجسس خفية بعد حادثة محل ملابس العمرانية.. طريقة بسيطة لاكتشاف أماكن تواجد كاميرات تجسس خفية

أثارت حادثة تجسس مالك محل ملابس بمنطقة العمرانية على الفتيات وتصويرهن من خلال فتحة سرية في المكان المخصص لقياس الملابس، استياء الكثيرين من رواد السوشيال ميديا، حيث حث الكثيرون منهم الفتيات على الحذر من وجود بعض الكاميرات المخفية داخل البروفة.

ولكن هل تعلمي كيف تكتشفي أماكن وجود الكاميرات السرية الصغيرة والمخبأة داخل غرفة قياس الملابس أو ما تسمى “البروفة”؟ لذا يرصد “صدى البلد” طريقة سهلة للكشف عن كاميرات المراقبة المخفية داخل البروفة.



كيفية الكشف عن وجود كاميرات مراقبة مخفية



ليس من السهل على بعض الأشخاص تمييز كاميرات المراقبة وأماكن وجودها، فمع التطور التكنولوجي خلال السنوات الماضية، اتخذت كاميرات التجسس والمراقبة أشكالا وأحجاما مختلفة، حيث توجد العديد من كاميرات المراقبة أو التجسس صغيرة الحجم والتي يسهل إخفاؤها في أماكن لن تخطر على بال الأشخاص العاديين.

ومع تطور صناعتها، تأتي بعض كاميرات التجسس بحجم صغير جدا يسهل إخفاؤها في أماكن مثل الشقوق بالحوائط أو داخل المصابيح، بالإضافة إلى ذلك تأتي معظم هذه الأنواع بدون أسلاك ولا كابلات فهي تعمل لاسلكيا مما يزيد من صعوبة الكشف عنها.

وللكشف عن أي كاميرا مخفية داخل غرفة أو مكتب أو حجرة قياس الملابس بالمحال، توجد طريقتان يمكنك من خلالهما استخدام هاتفك الذكي للعثور على العدسة المخفية داخل الجدران أو المرآة وذلك من خلال:

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الطريقة الأولى: باستخدام تطبيق أندرويد:يتوفر على متجر جوجل بلاي تطبيق مجاني يدعى Glint Finder، يمكنه أن يساعدك في الكشف عن وجود كاميرات مراقبة داخل الغرفة، والذي يستخدم المستشعر المغناطيسي الموجود في هواتف أندرويد باستخدام كاميرا الجهاز، لتحديد موقع الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من كاميرات التجسس.الطريقة الثانية: باستخدام كاميرا الهاتف:تأتي معظم كاميرات التجسس مزودة بمصابيح LED حمراء أو خضراء، والتي تعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة للحصول على صور واضحة، ولكشف موقع تواجد مثل هذه الكاميرات سيتعين عليكِ القيام بخطوتين فقط هما:أولا: تشغيل كاميرا الموبايل مع الفلاش الخاص به.ثانيا: قومي بالتجوال في الغرفة وتوجيه عدسة الكاميرا على جميع الجدران والأسقف وقطع الأثاث بالغرفة، ركزي على الصورة التي تظهر شاشة هاتفك، حيث سترين لمعانا واضحا بسبب انعكاس أشعة الفلاش في عدسة الكاميرا المخفية.