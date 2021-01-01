

حقيقة تجسس فيسبوك على مستخدميه عبر ميكروفون الهاتف.. أعرف إزاى حقيقة تجسس فيسبوك على مستخدميه عبر ميكروفون الهاتف.. أعرف إزاى

تلاحق شركة فيسبوك Facebook، بعض الاتهامات من بينها أنها تتجسس على مستخدميها باستمرار، عبر ميكروفون الهاتف، ولكن ما هي الحقيقة هل تستمع فيسبوك إلى كل ما تقوله عبر هاتفك؟



وفي الواقع تشير كل الحقائق إلى أن فيسبوك "لا" تتجسس على المستخدمين، ولكن إذا كنت من مالكي أجهزة آيفون يمكنك التحقق من ذلك بنفسك، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطاني.



وبحسب الصحيفة البريطانية، فأن بعض الأشخاص من مستخدمي فيسبوك يفاجئون من رؤية إعلان على الصفحة الرئيسية للموقع لبعض المنتجات يكونوا قد تحدثوا عنها بالفعل في الحياة الواقعية.

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والخبر السار هو أن هذا الأمر ليس مجرد صدفة، أو أن فيسبوك يعلم عنك الكثير من الأمور دون الحاجة إلى التنصت عليك، وباستخدام هاتفك الآيفون يمكنك التحقق مما إذا كانت هناك أي تطبيقات بما في ذلك فيسبوك تستخدم الميكروفون الخاص بهاتفك دون علمك.كيف تعلم ما إذا كان فيسبوك يتجسس عليكأولا: تأكد من تحديث نظام التشغيل الخاص بهاتفك الآيفون إلى إصدار iOS 14 أو أحدث، وذلك من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings> عام General> تحديث البرنامج Software Update.ثانيا: يقدم هذا التحديث "نقطة تحذير" تنبهك كلما تم تنشيط الميكروفون أو الكاميرا، مما يعني أنه إذا كان أي تطبيق يتجسس عليك خلسة، سوف يخبرك نظام التشغيل بذلك.ثالثا: أعلى شاشة هاتفك الآيفون ستظهر نقطة برتقالية عند تنشيط أي تطبيق دون اذنا منك خاصية الميكروفون أو الكاميرا.رابعا: أما في حال ظهرت النقطة باللون الأخضر، فهذا يعني أن الكاميرا قيد الاستخدام، وقم بالتمرير سريعا إلى مركز التحكم الخاص بك، وستتمكن من معرفة التطبيق الذي يستخدم الميزة خلسه.خامسا: يمكنك رفض وصول تطبيقات معينة إلى الميكروفون أو الكاميرا أو حذفه نهائيا.حقيقة تجسس فيسبوك على مستخدميه عبر الميكروفونعن طريق الخطأ وبشكل مقصود، يمنح المستخدمين تطبيق فيسبوك الكثير من المعلومات، لذا فأن الشركة لا تحتاج إلى التنصت على المستخدمين.وعلى مدار سنوات أثارت ظهور الإعلانات المخصصة للمنتجات التي يتحدث عنها مستخدمو فيسبوك، شكوك بعض الأشخاص حول ما إذا كانت عملاقة التواصل الاجتماعي تستمع إلى محادثاتهم، ولكن لا يوجد دليل قوي على ذلك حتى الآن.ورفض فيسوك مرارا وتكرارا تلك المزاعم، مسلطًا الضوء على أنه يؤسس الإعلانات بناء على اهتمامات ومعلومات المستخدم يقوم بتجميعها من الملف الشخصي على المنصة.ولم تجد أي من التحقيقات المستقلة دليلا واحدا على أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي يستمع سرا لمستخدميه، ولكن يشير بعض الخبراء إلى أن فيسبوك يخزن الكثير من البيانات، فليس من الممكن أن تسجل الشركة محادثات مئات الملايين من الأشخاص سرا، فهي تعرف ما يكفي من المعلومات عنك.وتقوم فيسبوك بجمع بيانات التصفح ومعلومات الملف الشخصي لاستهدافك بإعلانات محددة، وفي الوقت نفسه نفت الشركة الأمريكية المزاعم التي تشير إلى أنها تستخدم الميكروفون للتنصت على المستخدمين من أجل استهداف الإعلانات.