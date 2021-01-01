

هونر تعلن رسميا عن سلسلة Honor X30 بتقنية 5G.. سعر ومواصفات هونر تعلن رسميا عن سلسلة Honor X30 بتقنية 5G.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة هونر Honor اللثام اليوم، عن سلسلة هواتفها الأحدث Honor X30، والتي تضم إصدارين جديدين يدعمان شبكات الجيل الخامس وهم X30i و X30 Max.



مواصفات هاتف هونر X30i 5G



يأتي هاتف هونر Honor X30i 5G، بشاشة من نوع LCD ، وبقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، كما يحتوي الهاتف على ثقب أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

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ويتميز هاتف هونر X30i 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، لتصوير الماكرو والعمق.ويعمل هاتف هونر Honor X30i 5G، بواسطة معالج من نوع Dimensity 810 5G، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.ويحزم هاتف هونر X30i 5G ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات، ويبلغ سمكه 7.45ملميتر، ويبلغ وزنه 175 جراما.ويتوفر هاتف هونر Honor X30i، بـ 4 ألوان هي: الفضي والوردي والأزرق والأسود، مقابل سعر 218 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف و 400 جنيه مصري)، لطراز بسعة 6 + 128 جيجابايت، وبسعر 265 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري)، لإصدار 8 + 128 جيجابايت، وبسعر 296 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 600 جنيه مصري)، على أن تبدأ الطلبات المسبقة في الصين في وقت لاحق اليوم بينما تبدأ المبيعات الرسمية في 11 نوفمبر المقبل.هاتف هونر Honor X30 Max 5Gويشمل هاتف هونر Honor X30 Max، على شاشة كبيرة بقياس 7.9 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080× 2280 بكسل، تدعم تقنية HDR10.ويعمل هاتف هونر Honor X30 Max، بمعالج ميدياتك القوى Dimensity 900، بدقة تصنيع 6 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.ويقدم هاتف هونر Honor X30 Max، كاميرا خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير بيانات العمق، إلى جانب لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.ويحزم هاتف هونر Honor X30 Max، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات، وسيتوفر في 3 ألوان هم الأزرق والأسود والبنفسجي، وسيتم بيعه مقابل سعر حوالى 375 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و800 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 128 جيجابايت، بينما تبلغ تكلفة طراز 8 + 256 جيجابايت حوالى 422 دولاؤ (أي ما يعادل 6 آلاف و600 جنيه مصري)، وسيبدأ شحن الهاتف في 11 من نوفمبر.