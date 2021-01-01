آبل تطلق خدمة بث الموسيقى والفيديو "ميوزيك" لأجهزة بلايستيشن 5

طرحت شركة آبل Apple، خدمة بث الموسيقى Apple Music، على أجهزة التحكم بالألعاب بلايستيشن 5 من سوني.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تجعل خطوة آبل الجديد PS5 أول جهاز كونسول يحصل على دعم خدمة الموسيقى التابعة لها، بعدما أشارت بعض الشائعات السابقة، بأن الخدمة قد ستصل إلى منصات الألعاب قريبا.
آبل ميوزيك تتوفر على أجهزة الألعاب من سوني
ومع التطبيق الجديد، سيتمكن مستخدمو بلايستيشن 5، من الوصول إلى جميع محتويات خدمةApple Music، بما في ذلك مكتبة كبيرة تضم أكثر من 90 مليون أغنية، وأكثر من 30 ألأف قائمة تشغيل منسقة.
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