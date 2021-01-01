

آبل تطلق خدمة بث الموسيقى والفيديو "ميوزيك" لأجهزة بلايستيشن 5 آبل تطلق خدمة بث الموسيقى والفيديو "ميوزيك" لأجهزة بلايستيشن 5

طرحت شركة آبل Apple، خدمة بث الموسيقى Apple Music، على أجهزة التحكم بالألعاب بلايستيشن 5 من سوني.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تجعل خطوة آبل الجديد PS5 أول جهاز كونسول يحصل على دعم خدمة الموسيقى التابعة لها، بعدما أشارت بعض الشائعات السابقة، بأن الخدمة قد ستصل إلى منصات الألعاب قريبا.



آبل ميوزيك تتوفر على أجهزة الألعاب من سوني

ومع التطبيق الجديد، سيتمكن مستخدمو بلايستيشن 5، من الوصول إلى جميع محتويات خدمةApple Music، بما في ذلك مكتبة كبيرة تضم أكثر من 90 مليون أغنية، وأكثر من 30 ألأف قائمة تشغيل منسقة.

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وإلى جانب ذلك، يدعم تطبيق الموسيقى آبل ميوزيك على أجهزة PlayStation 5، تشغيل مقاطع فيديو موسيقية بدقة 4K، وراديو Apple Music.ويدعم تطبيق "ميوزيك" العمل مع واجهة المستخدم لمنصة التحكم بالألعاب PlayStation 5، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة، من خلال النقر على زر PS الموجود بمركز وحدة التحكم DualSense.وكما يمكن للتطبيق العثور على توصيات بناء على اللعبة التي يلعبها مالك المنصة، ويمكنك أيضًا الحصول على دعم تشغيل الموسيقى في الخلفية وكذلك مقاطع الفيديو.ولم تذكر سوني أو آبل ما إذا كانت آبل ميوزيك على بلايستيشن 5، تدعم ميزة الصوت غير المفقود أو عالي الدقة، ولم تذكر أيضا توفر دعم لتقنية الصوت Dolby Atmos.