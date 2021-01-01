أعلنت شركة Meta ميتا، فيسبوك سابقا، عن الإطلاق الرسمي لتطبيق جديد لها يسمى Facebook Polar وهو تطبيق يركز على تكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي.
وفي ظل تركيز شركة ميتا على الدخول في عالم الخيال العلمى، أطلقت تطبيق Facebook Polar للتركيز على جذب المزيد من المبدعين إلى عالم البناء من أجل الواقع المعزز.
وبحسب موقع TechCrunch فإن تطبيق Facebook Polar سيعمل على هواتف آيفون وسيحتوى على مرشحات أو ما يعرف بالفلاتر لاستخدامها من خلال تقنية الواقع المعزز والتى ستكون موجودة على تطبيقات فيسبوك وإنستجرام.
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التعليقات على ميتا تطلق تطبيق Facebook Polar.. تفاصيل
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