

ميتا تطلق تطبيق Facebook Polar.. تفاصيل ميتا تطلق تطبيق Facebook Polar.. تفاصيل

أعلنت شركة Meta ميتا، فيسبوك سابقا، عن الإطلاق الرسمي لتطبيق جديد لها يسمى Facebook Polar وهو تطبيق يركز على تكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي.



وفي ظل تركيز شركة ميتا على الدخول في عالم الخيال العلمى، أطلقت تطبيق Facebook Polar للتركيز على جذب المزيد من المبدعين إلى عالم البناء من أجل الواقع المعزز.



وبحسب موقع TechCrunch فإن تطبيق Facebook Polar سيعمل على هواتف آيفون وسيحتوى على مرشحات أو ما يعرف بالفلاتر لاستخدامها من خلال تقنية الواقع المعزز والتى ستكون موجودة على تطبيقات فيسبوك وإنستجرام.

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وستدعم منصة Spark AR تطبيق Facebook Polar من خلال دعم التطبيق بفلاتر جديدة ستمكن المستخدمين من إنشاء هذه الفلاتر بسهولة بطريقة مرئية باستخدام القوالب.ولا يزال تطبيق Facebook Polar في مرحلة مبكرة في الإنتاج؛ حيث تقول الشركة إنها ستبدأ العمل التجريبي في وقت لاحق من هذا العام كما ستطرح الشركة هذا التطبيق على نطاق واسع كتطبيق مجاني يساعد أي شخص على إنشاء فلاتر الواقع المعزز الخاصة به.وقررت شركة فيسوك تغيير اسم علامتها التجارية إلى شركة ميتا، فيما يظل اسم تطبيقها فيسبوك كما هو بالإضافة إلى تطيقاتها الأخرى، إنستجرام وواتساب، حيث يأتي ذلك التغيير ضمن خطة الشركة للتحول للمجال العالم الإفتراضي والخيال العلمي .