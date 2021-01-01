

ميتا تعلن عن نظارات الواقع الافتراضي المعزز Nazare .. فيديو ميتا تعلن عن نظارات الواقع الافتراضي المعزز Nazare .. فيديو

في إطار خطتها للتحول بشكل كامل نحو عالم الخيال العلمي والتكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي، قامت شركة ميتا ، فيسبوك سابقا، بالإعلان عن النموذج الأول لنظارات الواقع الافتراضي المعزز Nazare .



وستمكن نظارات Nazare المستخدمين من إجراء بعض تجارب الواقع المعزز المألوفة مثل التواصل مع الأصدقاء في نوافذ افتراضية وحتى لعب اللاعبين المتعددين مع صور رمزية تظهر في غرفة معيشة المستخدم.



وبحسب موقع UploadVR فإن شركة ميتا قد عرضت النموذج الاولى لنظارات الواقع الافتراضى المعزز Nazare تمهيدا لإطلاقها خلال الأشهر المقبلة، حيث قد بدأت العمل على تطويرها.

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ويظهر مقطع فيديو توضيحي لنظارات Nazare بعض تجارب الواقع المعزز والإمكانات التى من الممكن أن تكون هذه النظارات عليه في المستقبل، والتي ستشكل تكاملا ضمن عالم الخيال العلمي ميتافيرس الجديد .ويتشكل الواقع المعزز الحقيقي ليكون سوقًا تنافسيًا حيث تمتلك شركات مثل مايكروسوفت و Magic Leap بالفعل أجهزة واقع معزز AR كاملة مثل HoloLens ، وهي ضخمة الحجم ولديها مجال رؤية محدود، كما تعمل شركات أخرى مثل آبل تعمل على أجهزة AR أيضًا.وأصدرت فيسبوك أيضًا زوجًا من النظارات بالشراكة مع Ray-Ban باسم Ray-Ban Stories، ومع ذلك ، فهذه ليست نظارات الواقع المعزز الحقيقية ، ولا تحتوي حتى على تراكبات مبسطة، وتعتبر الميزة الرئيسية لـ Ray-Ban Stories هي الكاميرا والميكروفون المدمجين من أجل تسجيل صور وتسجيل الفيديو من وجهة نظر.