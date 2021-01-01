

تسريب لاندروفر ديفندر 130 الجديدة بداخلية أوسع تسريب لاندروفر ديفندر 130 الجديدة بداخلية أوسع

المربع نت – تأكدنا في الأشهر الماضية من تطوير لاندروفر لنسخة جديدة أكبر حجمًا لموديل ديفندر باسم “ديفندر 130” لتمييزها عن إصدارات ديفندر 90 ببابين وديفندر 110 بأربعة أبواب، وقد تسربت صور براءة اختراع السيارة الجديدة على صفحات الإنترنت.



وقد أشارت تقارير مسبقة لاعتماد ديفندر 130 على نفس قاعدة عجلات فئة ديفندر 110 ولكن مع زيادة طول أطراف السيارة ليصل طول الفئة الجديدة إلى 5,105 مليمتر، مقارنة بـ 5,018 مليمتر لفئة 110.



الزيادة في الطول ستكون مركزة على الجانب الخلفي للسيارة لتوفير مساحة داخلية أكبر رحابة للمقاعد الخلفية مقارنة بفئة 110، كما ستوفر مساحة تخزينية أفضل.

ومن المحتمل أن تقدم لاندروفر نسخة بيك أب جديدة لديفندر، ونسخة أخرى أكثر فخامة للسيارة بنفس منصة MLA المستخدمة في رنج روفر الجديدة كليًا، بالإضافة لنسخة SVR عالية الأداء بقوة تتعدى 600 حصان.







