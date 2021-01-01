المربع نت – كشفت رولزرويس عن إحدث إصدارات الشعار الأسود البديعة، هذه المرة لجوست الجيل الجديد، بعد تقديم هذه الإصدارات لموديلات كولينان ورايث ودون وجوست الجيل السابق بنجاح مدهش وصل لـ 27% من مجمل مبيعات رولزرويس العالمية.
ويتميز إصدار الشعار الأسود الجديد لجوست بتصميمه الأكثر أناقة وأدائه الأفضل بفضل تحسينات محرك 6.8 لتر توين تيربو 12 سلندر لرفع القوة إلى 592 حصان وعزم الدوران إلى 900 نيوتن متر، مع وصله بناقل حركة 8 سرعات من طراز ZF.
واهتمت رولزرويس بإجراء تحديثات ميكانيكية واسعة على أنظمة العادم والتعليق والتوجيه لتحسين الاستجابة والثبات أثناء القيادة، كما استلمت السيارة جنوط 21 إنش حصرية جديدة.
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التعليقات على رولزرويس جوست تحصل على إصدار الشعار الأسود الحصري
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