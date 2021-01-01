

رولزرويس جوست تحصل على إصدار الشعار الأسود الحصري رولزرويس جوست تحصل على إصدار الشعار الأسود الحصري

المربع نت – كشفت رولزرويس عن إحدث إصدارات الشعار الأسود البديعة، هذه المرة لجوست الجيل الجديد، بعد تقديم هذه الإصدارات لموديلات كولينان ورايث ودون وجوست الجيل السابق بنجاح مدهش وصل لـ 27% من مجمل مبيعات رولزرويس العالمية.



ويتميز إصدار الشعار الأسود الجديد لجوست بتصميمه الأكثر أناقة وأدائه الأفضل بفضل تحسينات محرك 6.8 لتر توين تيربو 12 سلندر لرفع القوة إلى 592 حصان وعزم الدوران إلى 900 نيوتن متر، مع وصله بناقل حركة 8 سرعات من طراز ZF.



واهتمت رولزرويس بإجراء تحديثات ميكانيكية واسعة على أنظمة العادم والتعليق والتوجيه لتحسين الاستجابة والثبات أثناء القيادة، كما استلمت السيارة جنوط 21 إنش حصرية جديدة.

ويأتي الإصدار بشعار أمامي مذهل يحتوي على 152 مصباح LED صغير، كما توفر رولزرويس مجموعة خيارات جمالية لا حصر لها، تشمل 44,000 طبقة لونية متنوعة للطلاء الخارجي بحساب الطبقات المزدوجة اللون كذلك.والسعر؟، هذا الإصدار يكلف 43,000 دولار إضافية على سعر جوست الأساسي الأصلي، ما يعني وصول السعر الإجمالي إلى 375,500 دولار (1.4 مليون ريال).







