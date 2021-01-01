

ارتفاع أسعار سيتروين C5 Aircross موديل 2022 في مصر ارتفاع أسعار سيتروين C5 Aircross موديل 2022 في مصر

شهدت الفترة الماضية تقديم سيتروين مصر زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها C5 Aircross التي تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر المدمجة، والمتاحة بثلاثة فئات مختلفة في التجهيزات، حيث ذكر وكيل سيتروين الزيادة على أسعار هذه الفئات الثلاثة كالتالي:



- فئة أولى من 435 إلى 449 ألف و900 جنيه (زيادة 14 ألف و900 جنيه).



- فئة ثانية من 505 إلى 519 ألف و900 جنيه (زيادة 14 ألف و900 جنيه).

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- فئة ثالثة من 555 إلى 569 ألف و900 جنيه (زيادة 14 ألف و900 جنيه).جدير بالذكر أن هذا الموديل من سيتروين يتم تقديمه محليا من الوكيل بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، كما يقدم الموديل أيضا بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان وعزم 240 نيوتن متر، كما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للتجهيزات المقدمة مع هذا الموديل فهي كالتالي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مكابح يد كهربائية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مثبت سرعة.- مصابيح أمامية LED.- تكييف هواء.- فتحة سقف كهربائية.- سبويلر خلفي.- سنسور لتشغيل المصابيح الأمامية.- شاشة رقمية 4.2 بوصة بين عدادات السيارة.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- زجاج داكن.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مرايات جانبية بإشارات جانبية.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- نظام تحذير السائق عند مغادرة السيارة لحارتها.- سنسور لفتح باب الصندوق الخلفي للسيارة كهربائيا.- مقاعد أمامية بخاصية التسخين.- مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائيا.- فرش داخلي من الجلد.- أنظمة مختلفة للقيادة.