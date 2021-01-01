20 ألف جنيه زيادة على أسعار جاك JS4

أعلنت مجموعة القصراوى الوكيل الحصري لعلامة جاك الصينية في السوق المصرية عن زيادة أسعار جاك JS4 موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 10 و 20 ألف جنيه
وجاءت أسعار الفئة الأولى 295 ألف جنيه بدلاً من 285 ألفًا، وصعدت الفئة الثانية 325 ألف جنيه بدلاً من 305 آلاف.
تضم السيارة محرك 4 سلندر بسعة 1500 سى سى – تيربو، يولد قوة 147 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كيلومترا/ ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 11.8 ثانية، بها ناقل سرعة أوتوماتيكي، مزود بناقل سرعة من نوع CVT، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلومتر عدد 5.4 لترات من الوقود.
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