20 ألف جنيه زيادة على أسعار جاك JS4

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20 ألف جنيه زيادة على أسعار جاك JS4

أعلنت مجموعة القصراوى الوكيل الحصري لعلامة جاك الصينية في السوق المصرية عن زيادة أسعار جاك JS4 موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 10 و 20 ألف جنيه

وجاءت أسعار الفئة الأولى 295 ألف جنيه بدلاً من 285 ألفًا، وصعدت الفئة الثانية 325 ألف جنيه بدلاً من 305 آلاف.

تضم السيارة محرك 4 سلندر بسعة 1500 سى سى – تيربو، يولد قوة 147 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كيلومترا/ ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 11.8 ثانية، بها ناقل سرعة أوتوماتيكي، مزود بناقل سرعة من نوع CVT، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلومتر عدد 5.4 لترات من الوقود.

أما عن أبعاد السيارة فتأتي بطول كلي 4410 مم، العرض الكلي 1800 مم، الارتفاع الكلي 1660 مم، قاعدة العجلات 2620 مم.

تتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان، منها وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، و فرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

المصدر: Egypt automotive

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