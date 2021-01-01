

الكشف عن مرسيدس AMG SL الجديدة كلياً أجمل وبقوة 577 حصان الكشف عن مرسيدس AMG SL الجديدة كلياً أجمل وبقوة 577 حصان

كشفت مرسيدس عن سيارة AMG SL كوبيه الرياضية بتغييرات كبيرة عن الجيل الماضي وعلى ميراث السيارة ككل.



تنتج مرسيدس سيارات SL منذ 70 سنة تقريباً. ولكن الجيل الجديد من AMG SL يقدم تغييرات كبيرة فقد عادت مقاعد 2+2 بعد انقطاعها لمدة 30 سنة، ووضعت مرسيدس نظام دفع كلي أساسي في السيارة لأول مرة. تحمل السيارة أسلوب مرسيدس الحديث في التصميم، ولكن نستطيع أن نقول أنها أجمل من سيارات مرسيدس أخرى، ومن منافساتها في نفس الفئة بفضل أبعادها وتفاصيلها المتناسبة مع بعضها.



في بعض الأحيان تكون السيارات التي يطلق عليها “جديدة كلياً” مجرد تطوير كبير للجيل الماضي منها بمظهر جديد، ولكن في حالة مرسيدس AMG SL الجديدة فإن كل شيء هو جديد حقاً بدءاً من قاعدة العجلات المكونة من الألومينيوم والمغنيسيوم والفولاذ، وانتهاء بالتصميم الداخلي.

تأتي السيارة بطول 4,705 ميليمتر أطول 155 ميليمتر من الجيل الماضي. ويبلغ عرضها 2,700 ميليمتر. تأتي الفئة الأساسية SL 55 بقوة 470 حصان، تأتي فئة SL 63 الأقوى بقوة 577 حصان حيث تحمل شواحن تيربو أكبر وبرمجيات تحكم بالمحرك محسنة. يعني ذلك باستطاعة السيارة تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 3.9 ثانية للفئة الأساسية، في 3.6 ثانية للفئة الأقوى.وضعت مرسيدس مكابح كاربون سيارميك أساسية في AMG SL، ونظام تعليق عالي الأداء، أو نظام تعلق هوائي اختياري، كما يتوفر توجيه بالعجلات الأربعة والذي يسمح بدوران العجلات الخلفية لتحسين الثبات والمناورات منخفضة السرعة.في الداخل تحافظ السيارة على تصميم كلاسيكي قادم من المستقبل، وقررت عدم توفير شاشة Hyperscreen كاملة العرض ووفرت شاشة وسطية منخفضة ولوحة عدادات رقمية وبروجيكتور أمام السائق. بالطبع سنجد نظام مرسيدس MBUX ودعم الهواتف الذكية متوفراً.جدير بالذكر أن مرسيدس كشفت عن الكثر من الصور، من ضمنها خلفيات جاهزة للاستعمال على الهواتف الذكية ضمن الصور المرفقة.



