سجلت أسعار النفط اليوم،83.67 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.76 دولار للبرميل.
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الخميس، شهدت تراجعا لأدني مستوي لها في أسبوعين، وذلك بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأمريكية.
وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، بنسبة 0.8% مقارنه بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق .
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التعليقات على تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 83.67 دولار و81.67 دولار للخام الأمريكى
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