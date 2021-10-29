

البورصة المصرية تربح 6.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس البورصة المصرية تربح 6.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس

ارتفع مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعى في ختام تعاملات جلسة، اليوم الخميس 28 أكتوبر، بينما ربح رأس المال السوقي نحو 6.36 مليار جنيه ليغلق عند 746.336 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 1.25% ليغلق عند مستوى 11506 نقطة، كما صعد «إيجي إكس 50» بنحو 2.43% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، فيما زاد «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.99% ليغلق عند مستوى 13.695 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.26% ليغلق عند مستوى 4509 نقطة.



وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 2.5% ليغلق عند مستوى 2305 نقطة، كما صعد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 2.15% ليغلق عند مستوى 3299 نقطة.