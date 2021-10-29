البورصة المصرية تربح 6.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › البورصة المصرية تربح 6.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس

صورة الخبر: البورصة المصرية تربح 6.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس
البورصة المصرية تربح 6.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس

ارتفع مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعى في ختام تعاملات جلسة، اليوم الخميس 28 أكتوبر، بينما ربح رأس المال السوقي نحو 6.36 مليار جنيه ليغلق عند 746.336 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 1.25% ليغلق عند مستوى 11506 نقطة، كما صعد «إيجي إكس 50» بنحو 2.43% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، فيما زاد «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.99% ليغلق عند مستوى 13.695 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.26% ليغلق عند مستوى 4509 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 2.5% ليغلق عند مستوى 2305 نقطة، كما صعد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 2.15% ليغلق عند مستوى 3299 نقطة.

المصدر: جريده المصدر

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على البورصة المصرية تربح 6.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
52798

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager