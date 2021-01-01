

باقة 200 ألف جنيه.. سعر و مواصفات 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري | صور باقة 200 ألف جنيه.. سعر و مواصفات 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري | صور

شهد العام الجاري إصدار العديد من السيارات الإقتصادية فى فئة الـ 200 ألف جنيه بالسوق المصري، و هي الفئة التى تلقي اهتماماً كبيراً من مستهلكى السيارات لإقتصاديها فى ثطع الغيار و إستهلاك الوقود، وكذلك فى إعادة البيع.



يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر و مواصفات 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري ضمن باقة 200 ألف جنيه.



1 ـ سوزوكي التو

دعمت السيارة سوزوكي التو موديل 2021 بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سليندر سعة 800 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 47 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 68 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يدوي مانوال مكون من 5 سرعات، يعتمد على منظومة الدفع الامامي للعجلات.

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تحتوي السيارة سوزوكي التو موديل 2021 على فرامل مانعة للانغلاق BAS، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية لحماية الركاب بالمقاعد الامامية، بالاضافة إلى قفل مركزي، ونوافذ أمامية كهربائية.أسعار سوزوكي التو موديل 2021 مصر:الفئة الأولى بسعر 121 ألف جنيه.الفئة الثانية SCREEN بسعر 126 ألف جنيه.2 ـ لادا جرانتازودت لادا جرانتا موديل 2021 بنسختين من المحركات كلاهما رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ولكن الأول يستطيع أن يولد قوة قدرها 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من خمسة سرعات.تحتوي لادا جرانتا على حزمة متعددة من وسائل الأمان والسلامة والتي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام EBD المتحكم في التوزيع الكتروني للفرامل.أسعار لادا جرانتا موديل 2021 مصر:الفئة الأولى FULL OPTION بسعر153 ألف جنيه.الفئة الثانية FULL OPTIONS بسعر173 ألف جنيه.3 ـ بروتون ساجاتستمد بروتون ساجا 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1300 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 94 حصانا، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن/متر، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.زودت سيارة بروتون ساجا موديل 2021 بعجلات رياضية بلغ قياسها 14 بوصة يتوسطها جنوط معدنية فضية اللون، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة، ومصابيح ضباب دائرية، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط ضوئية، كما حصلت مقصورة القيادة الداخلية على زجاج كهربائي للأربعة أبواب، ومقود حركة يتمتع بخاصية التحكم في الصوت، ومكيف هواء.أسعار بروتون ساجا موديل 2021 مصر:الفئة الأولى STANDARD بسعر 166 ألف جنيه.الفئة الثانية STANDARD بسعر 188 ألف جنيه.الفئة الثالثة PREMIUM بسعر 205 ألف جنيه.4 ـ هيونداي HCIتستمد السيارة هيونداي HCI موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 101 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 132 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء تتكون من 6 سرعات.وزودت سيارة هيونداي HCI ببعض التجهيزات، مثل الوسائد الهوائية للراكب الأمامي والسائق، وفرامل مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني للفرامل، فرامل خلفية، مثبت سرعة، فتحة سقف كهربائية، وجهاز تحذير المسافة الخلفية.أسعار هيونداي HCI موديل 2021 مصر:الفئة الأولى SMART بسعر 262 ألف جنيه.الفئة الثانية SMART FUN بسعر 282 ألف جنيه.الفئة الثالثة SMART SAFETY بسعر 282 ألف جنيه.5 ـ ام جي 5تستمد سيارة ام جي 5 موديل 2021 قوتها من محرك يتكون من 4 أسطوانات، بسعة 1.5 لتر، بقوة 118 حصان، مع عزم اقصي دوران له يبلغ 150 نيوتن/متر، بينما تتسارع السيارة من 0 الي 100 في خلال 11 ثانية.تتمتع سيارة سيارة ام جي 5 موديل 2021 بهيكل خارجي بمظهر جريء وجذاب، وتضم مصابيح خلفية و أخري LED نهارية، مع جنوط مقاس 16 بوصة، فتحة سقف، بالإضافة لمستشعر وقوف خلفي، مع جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة.أسعار ام جي 5 موديل 2021:الفئة الأولى STANDARD بسعر 228 ألف جنيه.الفئة الثانية COMFORT بسعر 248 ألف جنيه.الفئة الثالثة LUXURY بسعر 268 ألف جنيه.