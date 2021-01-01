واصلت شركة ام جي الصينية من تعزيز تواجدها داخل الأسواق العربية، حيث ظهرت النسخة GT الجديدة فى حفل خاص بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتعد واحدة من أحدث الإصدارات بفئة السيدان التي تضم مواصفات قوية بجانب تصميمها الخارجي المميز.
جاءت سيارة ام جي GT الجديدة بتصميم فريد من نوعه ومختلف عن باقي أشقائها في عائلة MG من ناحية الواجهة الامامية، حيث جاءت بمصابيح لأمامية حادة و خلفية جانبية بتصميم معززة بخطوط انسيابية هوائية، ودعمت من الخلف بمصابيحLED ، مع تعديل العجلات بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة .
وزودت سيارة ام جي GT الجديدة بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي متصل بشاحن توربيني، يولد قوة قدرها 173 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن متر ، و تتسارع السيارة من 0 الي 100 في خلال 8 ثواني، متصلة بناقل حركة مزدوج الكلاتش.
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التعليقات على إطلاق إم جي GT فى السعودية .. تفاصيل | صور
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