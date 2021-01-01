

إطلاق إم جي GT فى السعودية .. تفاصيل | صور إطلاق إم جي GT فى السعودية .. تفاصيل | صور

واصلت شركة ام جي الصينية من تعزيز تواجدها داخل الأسواق العربية، حيث ظهرت النسخة GT الجديدة فى حفل خاص بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتعد واحدة من أحدث الإصدارات بفئة السيدان التي تضم مواصفات قوية بجانب تصميمها الخارجي المميز.



جاءت سيارة ام جي GT الجديدة بتصميم فريد من نوعه ومختلف عن باقي أشقائها في عائلة MG من ناحية الواجهة الامامية، حيث جاءت بمصابيح لأمامية حادة و خلفية جانبية بتصميم معززة بخطوط انسيابية هوائية، ودعمت من الخلف بمصابيحLED ، مع تعديل العجلات بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة .



وزودت سيارة ام جي GT الجديدة بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي متصل بشاحن توربيني، يولد قوة قدرها 173 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن متر ، و تتسارع السيارة من 0 الي 100 في خلال 8 ثواني، متصلة بناقل حركة مزدوج الكلاتش.

قد يعجبك أيضا...

تتوافر سيار ام جي GT بمقصورة داخلية ذات لونين الأحمر والأسود، إلى جانب الجلود الداخلية الناعمة وتصميمات لوحة القيادة الجديدة، وحملت مقبض ناقل الحركة اللامع الفريد المصنوع من الألومنيوم بتصميم مستوحى من الطائرات الخارقة،تتوافر سيارة ام جي GT الجديدة بنظام المعلومات والترفيه شاشة عالية الدقة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة، وبها أنظمة الصوت والاتصالات باستخدام ابل كاربلاي و اندرويد أوتو، ودعمت بخاصية تثبيت السرعة، وتأتي بنظام الدخول بدون مفتاح وزر تشغيل المحرك.كما تضمنت سيارة إم جي GT منظومة الأمن والسلامة، الوسائد الهوائية، أجهزة الاستشعار الخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية، نظام تبيث المقاعد ISOFIX، وجاءت بنظام الفرمل الكهربائي ونظام مراقبة ضغط الإطارات، تشمل نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام تحذير مغادرة المسار، وكاميرا بزاوية 360 درجة.