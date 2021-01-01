بدت الأميرة ميجان ماركل أنيقة في أحدث ظهور لها على الإنترنت أمس، حيث كانت مرتدية قميصًا وسروالًا من الجينز، بالإضافة إلى مجوهرات تزيد قيمتها عن 400 ألف دولار، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وأطلت دوقة ساسكس، البالغة من العمر 40 عامًا، على حساب "Brightly Storytime" على موقع "يوتيوب" لقراءة كتاب أطفالها الذى يحمل اسم "The Bench"، واختارت ميجان، ارتداء قميصًا أزرق غير رسمي بأكمام طويلة، وساعة كارتير تانك الذهبية والتي يبلغ سعرها 23000 دولار والتي كانت ملكًا للأميرة ديانا وكان زوجها قد أهداها لها في السنوات الأولى من حياتهما معاً، ، وإنها تساوى الأن أكثر من سعرها الذى كانت تبلغه عندما اهدى هارى ميجان. كما ارتدت سوار كارتييه لوف بقيمة 6900 دولار.
وارتدت سوار تنس ذهبي صغير بقيمة 3000 دولار والذى صممته جينيفر ماير وخاتم صممه صائغ المجوهرات الشهير لورين شوارتز والذى يبلغ سعره حوالي 271000 دولار.
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التعليقات على تكلفة أحدث إطلالة للأميرة ميجان ماركل على الإنترنت .. لابسة ساعة ديانا
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