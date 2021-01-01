أظهر مقطع فيديو عملية نقل تمساح عملاق من بحيرة في أستراليا إلى بركة مستقلة بحديقة حيوانات.
وواجه الفريق الذي تولى مهمة نقل التمساح والمكوّن من 12 شخصا، صعوبة في الإمساك بالحيوان وجرّه، نظرا لوزنه الكبير والبالغ 349 كيلوغراما.
وصّور الفيديو بحديقة الزواحف الأسترالية في سومرسبي بنيو ساوث ويلز، حسبما ذكرت قناة "أي بي سي نيوز 12".
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التعليقات على فيديو لعملية نقل تمساح عملاق في حديقة حيوانات
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