

لهذه الأسباب.. شركة "فيسبوك" تعلن عن تغير أسم الشركة إلى "ميتا" لهذه الأسباب.. شركة "فيسبوك" تعلن عن تغير أسم الشركة إلى "ميتا"

كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، اليوم الخميس، عن تغيير اسم الشركة الأم للوسائط الاجتماعية والمعروفة بفيسبوك إلى "ميتا" وهذه هي الوهله الأولى التي تم تغير فيها الشركة اسمها بعد أن توسعت بشكل كبير حيث تشمل تحت مظلتها التطبيقات الاجتماعية التابعة لها، وأشهرها موقع فيسبوك، بالإضافة إلى إنستجرام وواتساب



وتعتبر كلمة "ميتا" مشتقه من كلمة الـ "ميتافيرس" وهي كلمة تعبروتوضح عن الثورة المقبلة في الأنترنت حيث تستثمر العديد من الشركات في هذا المجال، وفيسبوك نفسه أعلن مؤخرا عن تعيين فريق عمل جديد داخل الشركة وموزع حول العالم يصل عدده إلى 10 آلاف شخص لتنفيذ الميتافيرس.



ومصطلح "ميتافيرس" يُنبا إلى عالم ما وراء الأنترنت حيث سيكون المستقبل عبارة عن واقع معزز وأجهزة افتراضية ستحل محل أجهزة الموبايل والكمبيوتر، وفيسبوك نفسها بدأت الدخول في هذا المجال بعدما أعلنت عن نظارة افتراضية جديدة مؤخرا، ومن ضمن الشركات التي تسعى لدخول هذا المجال هي شركة أبل وشركة جوجل وعمالقة في التقنية.



ومن المرتقب في المستقبل أن يصبح التواصل الاجتماعي في عوالم افتراضية بدلا من المنصات الموجودة حاليا وهذا هو ال "ميتافيرس".



ويعكس تغيير الاسم الذى تم الإعلان عنه فى مؤتمر "Facebook Connect" طموحات الشركة المتزايدة خارج وسائل التواصل الاجتماعى مع "ميتافيرس"، وهو مصطلح خيال علمى كلاسيكى اعتمدته فيسبوك لوصف رؤيتها للعمل واللعب فى عالم افتراضى يمثل مستقبل مواقع التواصل.



وأكد موقع فيس بوك أيضا أنه أصدر تعليماته للموظفين يوم الأربعاء بعدم حذف المستندات ، وقال جو أوزبورن، المتحدث باسم شركة فيس بوك: "إن طلبات حفظ الوثائق هي جزء من عملية الرد على الاستفسارات القانونية".



وأعلنت الشركة اليوم الخميس عن مجموعة كبيرة من ميزات ومشاريع metaverse وAR وVR، وسعت إلى طمأنة المستخدمين إلى أن الخصوصية والأمان، وأنه سيتم تضمينها في هذه الميزات، وشمل ذلك "Horizon Home" ، وهو تطبيق مصمم للسماح للمستخدمين بالاختلاط الاجتماعي كأفاتار في منزل وهمي مشترك أثناء ارتداء سماعات الواقع الافتراضي Oculus.



وقال "زوكربيرج" إن فيس بوك يخطط لفرض رسوم منخفضة في أكبر عدد ممكن من الحالات على المطورين والمبدعين الذين يستخدمون خدماتها المتعلقة بالميتافيرس.



وأشار أيضا إلى أن العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية التي تمثل الأعمال الفنية أو المقتنيات الأخرى ستكون جزءًا من رؤية metaverse.

