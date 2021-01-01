

خدع خطيبته لمدة 9 سنوات وطلع متجوز.. القصة الكاملة لـ «إسلام برجر» التي تصدرت مواقع التواصل خدع خطيبته لمدة 9 سنوات وطلع متجوز.. القصة الكاملة لـ «إسلام برجر» التي تصدرت مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل، بوست بين شاب يدعى إسلام وبين فتاة، آخرى اتضحت أنها خطيبته وكانت على علاقه بيه لمدة 9 سنوات.



تصدر اسم «إسلام برجر» محركات البحث، بعدما اكتشفت الفتاة التي تدعى "نور" أن خطيبها متزوج ولديه طفل وذلك عقب مرور 9 سنوات من معرفتها به.



بداية القصة عندما كتبت "نور" على صفحتها: "‏إحساس وحش أوي، إن بعد قراءة فاتحتي بيوم؛ أكتشف إنه متجوز ومخلف، والمفروض إني أعرف الشخص ده بقالي 9 سنين، موضوع مضحك أوي، حقيقي أنا مصدومة صدمة عمري".

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استكملت الفتاة :«مش مستوعبة إن الناس بتعرف تكذب بالشكل ده، مش مستوعبة إني بعد كل السنين دي طلعت عايشة في كدبة، الحمد لله على كل شيء وكان من سنين يقول: أصل مش بفتح الفيبسبوك خالص، طلع كل ده علشان متجوز، ومش عايزني أكشفه، يلَّا الحمد لله على إنه كشفه على حقيقته، صدمة شديدة أوي، بس ربنا مش بيعمل حاجة وحشة».علق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الامر تقول رضوي: « حصلت كتير جدا الحركة جارتي عرفت بعد تنجيدها انه متجوز ربنا يعوضها بجد وينتقم من الظالم».بينما قالت أخرى :« ازاي يعني مش، منطقي تقعد 9،سنين معه متحسش بدا وتكتشف بعد الخطوبة بيوم».