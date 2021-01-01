

الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر خلال الساعات القادمة الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر خلال الساعات القادمة

أكد خبراء الأرصاد الجوية أن حالة من عدم الاستقرار تسيطر على البلاد خلال الساعات القادمة حيث من المنتظر أن تتأثر مناطق متفرقة من شمال البلاد بأجواء غير مستقرة.



وأكد الخبراء أن تشير كافة صور الأقمار الصناعية وآخر مخرجات النماذج العددية إلي بداية تأثر مدن الساحل الشمالي الغربي عند السلوم وسيدي براني ومناطق متفرقة من باقي الشريط الساحلي اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها هطول الأمطار تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة.



وأضاف الخبراء أن أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة كليا تظهر علي باقي مدن الوجه البحري والقاهرة والقناه وحتي شمال الصعيد مع ظهور السحب الركامية الرعدية عند أقصي جنوب شرق مصر

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وأفاد الخبراء أنه من المتوقع حدوث تراجع طفيف على درجات الحرارة العظمى والصغرى بداية من اخر نهار اليوم الجمعة علي شمال الجمهورية وحتي شمال الصعيد لتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية مع طقس يميل للبرودة ليلا .واضاف الخبراء انه من المنتظر اعتباراً من غدا السبت وحتي الاثنين المقبل أن تزداد كميات السحب المنخفضة والمتوسطة علي المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وصولاً للظهير الصحراوي لمدن السلوم وسيدي براني يصاحبها هطول الأمطار المتوسطة تغزر ويصاحبها الرعد تشمل كافة المدن الساحلية وشمال ووسط الدلتا.ومن المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار المتوسطة القوة قد يصاحبها الرعد إلي العاصمة القاهرة والقناه تصل خفيفة إلي من شمال الصعيد مع فرص أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من شبه جزيرة سيناء تكون متوسطة القوة شمالا عند رفح والعريش.وكشف الخبراء أنه نظراً لتشكل السحب الركامية الرعدية فوق مسطح البحر المتوسط وهبوب رياح قوية السرعة ننصح بتعطيل أعمال الصيد والملاحة البحرية نظراً لاضطراب مسطح البحر المتوسط.