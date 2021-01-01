

مكرونة وايت صوص بالفراخ مكرونة وايت صوص بالفراخ

قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالفراخ.







طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالفراخ. .

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مكونات : -عدد اثنين من الوراك المخليةثلاثة فصوص من الثومبهارات حسب الرغبة فلفل أسود زنجبيل ملح جوز الطيبمعدل كيس من المكرونة العاديةلتر من اللبن الباردمعلقة كبيرة من الجبن الكريمى أي آ نوعكوب من مرقة الدجاج الطبيعيةجبنه رومي مبشورة معدل 250 جرامطريقة التحضيريتم وضع طاسة على النار ويتم إضافة الزبد ويتم تشويح الدجاج فيها لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر .الطريقة .:-يتم وضع حلة متوسطة على النار ونضع فيها معلقة كبيرة من السمنة وثلاثة فصوص من الثوم المفروم ويتم التقليب جيدا ويتم وضع معلقةكبيرة من الدقيق ولتر من اللبن ومكعب من مرقه دجاج أو البهارات ومعلقة من الجبنه الكريمى مع إضافة كوب من الشوربة أو كوب من المياهالتي قد تم سلق المكرونة بها ثم يتم خلطهم جيدا على النار ع التقليب حتى يتم الغليان ثم نرفعه من على الناريتم تقطيع أوراك الفراخ قطع صغيرة حسب الرغبةثم يتم وضع مقدار من المكرونة المسلوقة وصوص وهذا حسب الرغبة ويتم رش جبنة رومي مبشورة عليها ثم يتم بعد ذلك إضافة الفراخالمقطعة إلى قطع صغيرة.