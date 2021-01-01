

نصائح لإعادة تزيين مطبخك وحمامك نصائح لإعادة تزيين مطبخك وحمامك



يهتم الجميع بديكور المنزل وتنسيق الألوان ولكن يتجاهل الكثير الاهتمام بديكور المطبخ والحمام ونعرض لكي اليوم طرق لتزيين مطبخ وحمام منزلك







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أثناء تزيين أي جزء من منزلك ، من الضروري أن تدرك ذوقك وطريقة عملك.بعد ذلك ، يمكنك تزيين حمامك بطريقة مميزة تتراوح بين الكلاسيكية أو الطريقة الحديثة. سواء كنت تبني منزلًا جديدًا أو ترمم منزلًا قديمًا ، فإن تزيين الحمام بلمسة من الأناقة المخصصة هو أمر أساسي تمامًا. يجب أن يعكس الحمام المثالي أجواء صحية مفعمة بشخصية المالك.* دمج الحنفيات مع الحوائطيعتبر مفهوم الإخفاء مفهومًا حديثًا عن الصنابير المزدحمة ومعدات الحمام. التثبيت المخفي في الدش أو حوض الاستحمام يمنح المستخدمين مساحة إضافية للكوع وجوًا أنيقًا ومرتبًا يعطي مظهرًا صحيًا مرتبًا. أفضل جزء هو أنه بعد هذا التثبيت ، لن يقلق الأطفال ولا البالغون من الاصطدام بالصنابير البارزة بعد الآن.الاهتمام بروائح المكانالحل لجميع مخاوفك المتعلقة بالرائحة هو مصائد الروائح الحديثة. يمكن تثبيت هذه المصائد بكفاءة في الأحواض ، والاستحمام ، وأحواض الاستحمام لإغلاق أنبوب التصريف ومنع الغازات المتحللة من الخروج من نظام الصرف الصحي. هذه المصائد رائعة لأغراض الصرف الصحي وتضيف تحديثًا هامًا لسحر منزلك بشكل عام.مطبخ مريحأدخلت التطورات الحديثة في المطبخ المفهوم المريح ، مما زاد من راحة المستخدمين وتمكينهم من تشغيل الأشياء بسلاسة مثل الارفف الجرارة والادراج المزدوجةوبذلك يمكنك التمتع بمطبخ مفروش بشكل مثالي يسمح للمستخدمين بإدارة كل شيء بشكل حدسي.،يضيف هذا المفهوم رقة من الأناقة إلى حرارة المطبخ التقليدية حتى أنه يمكن للأطفال بسهولة إدارة الأشياء مثل استخدام ماء الصنبور في المطبخ.* تحديث المطبخ بما يتناسب مع نمط حياتكنوع مطبخك يحتاج إلى حوض كبير وحنفية مطبخ متعددة الوظائف.يفضل مساحة تخزين منظمة توفر أقصى قدر من الوظائف ، لأن العمليات المعقدة تتطلب موارد فعالة.بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا تجديد مطبخك بأسلوب عصري يناسب جميع الفئات العمرية. في هذه الفئة ، سيتعين عليك أن تراقب بعناية الأجهزة الكهربائية ، وارتفاعات الألواح العاملة ، ومقابض الخزانة التي يسهل الوصول إليها ، والتحكم التلقائي لضبط درجة الحرارة وتدفق المياه.* التنظيف فنيتم تصنيع معظم معدات الحمامات والمطابخ الحديثة باستخدام مواد متطورة وعالية الجودة. لذلك ، لا يتطلب تنظيفها تنظيفها بالفرشاة بشعيرات معدنية. ابدأ بتنظيف الصنابير بمسحها أولاً بقطعة قماش قطنية ناعمة وترطيبها إذا لزم الأمر. يمكن أن يؤدي استخدام شعيرات الفرش المعدنية القاسية إلى إتلاف المنتج ولن يفيدك بأي شيء. ثانيًا ، استخدم منظفًا معتدلًا يحتوي على حامض الستريك لتنظيف بقايا الترسبات الكلسية المتجمعة في الزوايا. لا ترش الحمض مباشرة على الصنبور ولكن خذ كمية صغيرة على قطعة القماش ثم افرك السطح برفق ونظفه على طول الأخدود والزوايا. أخيرًا ، اشطفه جيدًا بالماء النظيف.