كلوب ينصح محمد صلاح بالانتقال إلى برشلونة

آخر الأخباراخبار الرياضة › كلوب ينصح محمد صلاح بالانتقال إلى برشلونة

صورة الخبر: محمد صلاح
محمد صلاح

أكد تقرير صحفي، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، نصح النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، بالانتقال إلى برشلونة، حال فشل مفاوضات الريدز لتجديد عقده.

وذكرت صحيفة “ إيل ناسيونال” الإسبانية، أن يورجن كلوب، نصح محمد صلاح بالانتقال إلى برشلونة، حال فشل مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول، لأنه سيكون نجم البلوجرانا الأول، بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كلوب حذر صلاح من الانضمام إلى ريال مدريد، لأنه قد يعاني في وجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وأيضا كيليان مبابي، المرشح للانضمام إلى الملكي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

تقارير: ريال مدريد يراقب مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول
محمد صلاح : أنا أفضل لاعب في العالم
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.

المصدر: صحيفة “ إيل ناسيونال” الإسبانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كلوب ينصح محمد صلاح بالانتقال إلى برشلونة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50959

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager