كلوب ينصح محمد صلاح بالانتقال إلى برشلونة

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أكد تقرير صحفي، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، نصح النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، بالانتقال إلى برشلونة، حال فشل مفاوضات الريدز لتجديد عقده.



وذكرت صحيفة “ إيل ناسيونال” الإسبانية، أن يورجن كلوب، نصح محمد صلاح بالانتقال إلى برشلونة، حال فشل مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول، لأنه سيكون نجم البلوجرانا الأول، بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأشارت الصحيفة، إلى أن كلوب حذر صلاح من الانضمام إلى ريال مدريد، لأنه قد يعاني في وجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وأيضا كيليان مبابي، المرشح للانضمام إلى الملكي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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