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تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية المختلفة، للتسهيل على الطلاب خلال فترة الدراسة وأيضا توفير الأموال في حالة السكن الخارجي.



فيما تقوم المدن الجامعية، بقبول العديد من الطلاب كما يتم رفض البعض الآخر، ولذلك حرص "صدى البلد" تقديم خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة من أجل تقديم التماس للسكن في المدينة الجامعية.



الأوراق المطلوبة لتقديم التماس للسكن في المدن الجامعية:

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تقديم مفردات مرتب أو سركى المعاش لولي الأمر.إيصال كهرباء، أو مياه، أو غاز، أو تليفون، بعنوان السكن الأصلي لك.بحث اجتماعي مختوم بختم شعار الجمهورية.صور بطاقات جميع أفراد الأسرة، أو شهادات الميلاد للموضحين بالبحث.بيان الحيازة الزراعية، بشرط أن يكون مختوم بختم شعار الجمهورية.نسخة من نتيجة التسكين سبب الرفض.صورة من استمارة التسكين مختومة من الكلية.صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.تقدم صورة شهادة الوفاة في حالة وفاة أحد الوالدين.أما في حالة الحالات المرضية، يتم تقدم شهادة طبية معتمدة من مستشفى الجامعة.الأوراق المطلوبة للاعفاء من المصروفات:يكون الطالب من ذوي الظروف الصعبة.الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.الطلاب المتفوقين الأوائل من طلاب الثانوية العامة.الطلاب الأيتام.ومن ثم يقوم الطالب بتقديم الأوراق التي تثبت ذلك للمدينة، ويعفى على الفور من مصروفاتها.