هندسة كفر الشيخ تحصل على شهادة الجودة والاعتماد

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هندسة كفر الشيخ


أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول كلية الهندسة على شهادة الجودة والاعتماد، بقرار صادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور يوهانسن عيد.

وعبر رئيس جامعة كفرالشيخ، في بيان اليوم، عن سعادته باعتماد كلية الهندسة والذي يعد إنجازاً كبيراً للجامعة بصفة عامة وللكلية بصفة خاصة، مما يؤكد جودة المنظومة التعليمية بالجامعة، موجها الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، إن حصول كلية الهندسة على شهادة الجودة والاعتماد جاء تتويجًا لمجهود عمل مؤسسي كامل على مدار سنوات سابقة من خلال خطة إستراتيجية طموحة شملت التميز في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع للارتقاء بمستوي خريجي الكلية للمنافسة في سوق العمل إقليمياً ودولياً.

وأضاف أن الكلية تتميز بوجود 8 برامج تعليمية لدرجة البكالوريوس بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا " الدبلوم ، الماجستير، الدكتوراه " تخدم محاور رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، في العملية التعليمية والبحثية، فضلاً عن وجود معامل تعليمية وبحثية مطورة مزودة بأحدث التقنيات البحثية، وإبرام العديد من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون المحلية والدولية مما ساهم في تميز الكلية على مستوى جميع الأصعدة.

المصدر: أ ش أ

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