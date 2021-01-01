رئيس جامعة القاهرة يعلن موعد بدء الدراسة بالجامعة الدولية



رئيس جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من 90% من إنشاءات وتجهيزات جامعة القاهرة الدولية في مدينة 6 أكتوبر وذلك علي نفس النسق المعماري للحرم الجامعي الأم، مشيرًا إلى أنه من المقرر انطلاق الدراسة واستقبال الطلاب بها اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2022 \ 2023 وذلك كأول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر.



وأكد الدكتور الخشت، أن الأعمال الجارية الآن في مرحلة التشطيبات النهائية من دهان المباني والتجهيزات الفنية واللوجستية والتأثيث داخل المدرجات والمكاتب والمعامل المختلفة، والتي نفذتها الجامعة على أساس جامعة ذكية من الجيل الرابع حيث ستكون كافة المباني والمنشآت والحرم الجامعي مترابطة إلكترونيا وستكون الخدمات مرتبطة ببعضها البعض سواء التسجيل واختيار البرامج أو المواد وحتى دفع المصروفات والتواصل المباشر بين الأساتذة والطلاب مع بعضهما البعض ومع الإدارات المختلفة.



وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة الدولية ستكون نقلة نوعية غير مسبوقة على مستوي التعليم العالي ليس في مصر فقط، وإنما على المستوى الدولي والإقليمي حيث أعلنا عام 2018 أنها سوف تعمل بالكامل بنظام البرامج وليس الكليات، مشيرًا إلى أن البرامج التي سيتم بدء الدراسة بها جار الانتهاء منها بالكامل بحيث ستتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي بما يساهم في حصول الخريجين على فرص عمل فور التخرج المباشر.

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وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة الدولية كانت حلما وأصبحت حقيقية ملموسة الآن بالتزامن مع دخول الدولة المصرية عصر الجمهورية الجديدة، وذلك بما تمتلكه من امكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية، بالإضافة إلى برامج مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية، موضحا ان الجامعة ستضم بجانب الأساتذة المصريين المميزين، عددا من الأساتذة الزائرين الأجانب وبما يتناسب مع احتياجات البرامج ويرتقي بالمستوى التعلمي والبحثي.وشدد الدكتور الخشت، على أن الدراسة بالجامعة سيكون من خلال كافة البرامج المعلنة بحيث سيكون العمل بكامل الطاقة وليس جزئياً، و أنه سيتم إعلان كافة قواعد القبول والشروط وطرق التقدم للدراسة بجامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجامعي الدراسي الجاري، مضيفا ان الجامعة تضع اللمسات الأخيرة علي هذه القواعد وبما تتناسب مع كل برنامج من برامج الجامعة والطلاب، بحيث تكون الدراسة بها وفقا لنظام اللغات الأجنبية بما يسمح لخريجي الجامعة العمل او استكمال الدراسات العليا في الخارج دون دراسات تكميلية.وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الهدف من جامعة القاهرة الدولية تقديم خريج بمواصفات عالمية وبما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبما يسد الفجوة المعرفية ويلبي الحاجة الوظيفية في المشروعات القومية المصرية والتي تقام وفقا لأحدث النظم العالمية.