حكم من جامع زوجته وهي حائض؟.. الإفتاء تجيب

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حكم زوج جامع زوجته وهي حائض؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء من زوجة تسأل عن حكم زوج جامع زوجته وهي حائض.







حكم زوج جامع زوجته وهي حائض؟



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جاء رد الدكتور محمود شلبي أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال حكم زوج جامع زوجته وهي حائض؟ أن على السيدة أن تستغفر الله وتتوب وتنوي عدم فعل ذلك مرة أخرى.هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟سؤال حائر بين الكثير من الناس، حيث اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1، أي: في الوقت الذي تسري فيه العدة بسبب الحيض أو النفاس.وعدا ذلك من أقسام الطلاق البدعي الذي يأثم به الزوج؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) متفق عليه.ورغم أن طلاق الحائض طلاق بدعي إلا أنه واقع في مذاهب الأئمة الأربعة، ودليل وقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولأن راوي الحديث عن ابن عمر قال: إنها وقعت طلقة - كما عند مسلم -: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.هل يقع الطلاق أثناء الحيضقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال مضمونه: “هل يقع الطلاق أثناء الحيض ولو بنية التهديد؟”: إن الطلاق فى حالة الحيض يقع، وإن الحيض من عدمه غير مؤثر في صحة الطلاق.وتابع أمين الفتوى أنه يجب أن يرجع الزوج إلى دار الإفتاء حيث سيتم التحقيق معه لكى نعلم نيته ونحكم بوقع الطلاق أم عدم وقوعه.