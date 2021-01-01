هيئة الأرصاد توجه رسائل هامة للمواطنين بشأن الشبورة.. فيديو



الشبورة الشبورة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تقلبات حادة وسريعة فى الأحوال الجوية، لأننا فى فصل الخريف، وهذا الفصل ينقلنا من حرارة الصيف لـ برودة الشتاء.



وأضافت أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن البلاد فى فصل الخريق يكون بها يوم حار، وآخر بارد وشبورة.



ولفتت إلى أن فصل الخريف بدأ فى 22 سبتمبر الماضي، وسينتهى فى 20 ديسمبر، واننا فى النصف الثانى منه، ولذلك على المواطنين توخى الحذر.

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وأشارت إلى أن هذا العام لم يشهد ضبابا مثل الذى كان يحدث فى كل عام، والشبورة تكون عادية، وتتكون بسبب ارتفاع الرطوبة وانخفاض حرارة الجو، والشبورة تنتهى على السابعة صباحًا.وأوضحت أن الشبورة فى العام الماضي استمرت لـ 10 أيام، وتم غلق بعض الطرق، ولكن حتى الآن لا يوجد مشكلات ولا يتم غلق طرق مثل العام الماضي.وأكدت أن فرص سقوط الأمطار متوقعة، واليوم من الممكن أن تكون متوسطة، ولكن القاهرة فرص سقوط الأمطار بها خفيفة.كما قالت منار غانم، متنبئ جوي بالأرصاد الجوية، إن طقس اليوم خريفي على معظم أنحاء الجمهورية ، ومعتدل على معظم أنحاء الجمهورية ، ومائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى ، والوجه البحري .وأضافت أن الطقس يشهد ارتفاعا على محافظات الصعيد في ساعات النهار ، وتقل درجات الحرارة تدريجيا مع غياب أشعة الشمس ، ويكون مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.ونصحت المواطنين بضرورة ارتداء سترات خفيفة في الساعات المبكرة من النهار، والساعات المتأخرة من الليل، مشيرة إلى أن هناك استمرار في الشبورة المائية في الصباح الباكر من اليوم ، ولكن لم تصل بعد لحالة الضباب في الرؤية.وحذرت منار غانم قائدي المركبات من الشبورة المائية في الساعات المبكرة من النهار ، منوهة على ضرورة اتباع إرشادات المرور .وتابعت " غانم " ، أنه من المتوقع تساقط الأمطار على مدن شمال البلاد ، وقد تصل لأمطار رعدية على السواحل الشمالية مثل مدينة الإسكندرية ودمياط ، ومدن الدلتا مثل الدقهلية وكفر الشيخ ، ومدن جنوب الدلتا مثل المنوفية والغربية .https://web.facebook.com/dmctv/videos/214159970708282