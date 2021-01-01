زعيم كوريا الشمالية يجبر المواطنون على تدريبات وحشية

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › زعيم كوريا الشمالية يجبر المواطنون على تدريبات وحشية

صورة الخبر: زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

بجانب القوانين الصارمة التي يعيش بها الكوريين الشماليين، فهم مجبورون على أداء برامج تدريب وحشية لـ الألعاب الجماعية السنوية التي تُستخدم لإثبات القوة المطلقة لـ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وولايته.

يحاول السكان التركيز على حياتهم اليومية ولكنهم ملزمون أيضًا للدولة بالمشاركة في المسيرات والاحتفالات والمظاهرات والألعاب الجماعية وغيرها من الأحداث، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

من خلال المشاركة بتلك الفعاليات المختلفة يمكن أن تزيد من مستوى المكانة الاجتماعية للفرد ولكن يمكن أن يستغرق شهورًا للتحضير والتدريب.

عادة ما تكون المسيرات العسكرية في وسط بيونج يانج مشهدا هائلا ويمكن استخدام الحدث لعرض صواريخ وأسلحة جديدة.

يختلف العرض كل عام عندما يقام ، لكنه يضم الجيش الشعبي الكوري وعسكريين آخرين من رجال ونساء كوريين شماليين.

يتعرض المشاركون بالزي الرسمي لضغوط شديدة للتأكد من أن الأمور تسير بسلاسة في يوم العرض، كما أن هناك مركبات إضافية في وضع الاستعداد لاستبدال المعدات إذا حدث خطأ ما.

يبدأ التدريب لهذا الحدث مع التكرار العام الذي يتم تدريسه ويحدث في ساحة Mirim Parade التدريبية.
التدريب هو تجربة مرهقة تحدث بعد ساعات العمل وفي بعض الأحيان يستبدل يوم العمل بالكامل ، حيث ينام الناس في الشوارع أثناء التكدس المكثف.

بعد الصواريخ والمعدات العسكرية، يمكن للمدنيين السير إلى الخلف أو متابعة عوامات الاستعراض.

المصدر: صحيفة "ديلي ستار" البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على زعيم كوريا الشمالية يجبر المواطنون على تدريبات وحشية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83836

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager