كشف الإعلامي إسلام صادق عن كواليس جلسة مدرب الأهلي مع محمد شريف مهاجم الفريق خلال مران أمس الخميس، بسبب غضب اللاعب بعد عدم إشراكه في مباراة الإسماعيلي التي افتتح الأهلي بها مبارياته في بطولة الدوري الممتاز.
وقال صادق خلال تصريحات تلفزيونية إن سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي احتوى غضب اللاعب محمد شريف نجم الفريق بسبب بقائه على مقاعد البدلاء في لقاء الإسماعيلي بالدوري الممتاز.
وأضاف صادق أن، قمصان عقد جلسة سريعة في مران الأهلي مع شريف وطالبه بعدم الحزن من الجلوس بديلاً خاصة أن المرحلة القادمة ستشهد مشاركة جميع اللاعبين.
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التعليقات على كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه
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