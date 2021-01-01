كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه



محمد شريف محمد شريف

كشف الإعلامي إسلام صادق عن كواليس جلسة مدرب الأهلي مع محمد شريف مهاجم الفريق خلال مران أمس الخميس، بسبب غضب اللاعب بعد عدم إشراكه في مباراة الإسماعيلي التي افتتح الأهلي بها مبارياته في بطولة الدوري الممتاز.



وقال صادق خلال تصريحات تلفزيونية إن سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي احتوى غضب اللاعب محمد شريف نجم الفريق بسبب بقائه على مقاعد البدلاء في لقاء الإسماعيلي بالدوري الممتاز.



وأضاف صادق أن، قمصان عقد جلسة سريعة في مران الأهلي مع شريف وطالبه بعدم الحزن من الجلوس بديلاً خاصة أن المرحلة القادمة ستشهد مشاركة جميع اللاعبين.

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وأوضح أن الأهلي بدأ مفاوضات تعديل عقد أكرم توفيق نجم الفريق وزيادة راتبه السنوي بعد مشاركته أساسياً بجانب انضمامه للمنتخب الوطني.وتابع: أكرم توفيق لاعب مميز في معظم المراكز في الملعب ويملك جميع المقومات التي تؤهله للإحتراف، والأهلي يرغب في تعديل عقده للإستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.وحقق الأهلي الفوز الأول له في بطولة الدوري الممتاز على منافسه الإسماعيلي برباعية نظيفة سجلها برسي تاو هدفين، وعلي معلول وأحمد عبد القادر لكل منهم هدف.