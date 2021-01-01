بدأ محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي التدرب بالكرة بعد التحسن الملحوظ في حالته.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الشناوي تحسن بشكل كبير بعد حصوله على حقن البلازما وخضع لاختبار طبي قبل التدرب بالكرة ولم يشكو من أي آلام.
وبناء عليه تدرب الشناوي بالكرة بشكل منفرد وأنهى مرحلة تدريبات في الجيمانزيوم استعدادا للعودة للمشاركة في المران الجماعي ومن ثم المباريات.
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التعليقات على الشناوي يبدأ التدرب بالكرة بعد التحسن الملحوظ في حالته
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