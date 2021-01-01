الشناوي يبدأ التدرب بالكرة بعد التحسن الملحوظ في حالته

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صورة الخبر: محمد الشناوي حارس الأهلي
محمد الشناوي حارس الأهلي

بدأ محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي التدرب بالكرة بعد التحسن الملحوظ في حالته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الشناوي تحسن بشكل كبير بعد حصوله على حقن البلازما وخضع لاختبار طبي قبل التدرب بالكرة ولم يشكو من أي آلام.

وبناء عليه تدرب الشناوي بالكرة بشكل منفرد وأنهى مرحلة تدريبات في الجيمانزيوم استعدادا للعودة للمشاركة في المران الجماعي ومن ثم المباريات.

ويعاني الشناوي من مزق في العضلة الخلفية تعرض له خلال لقاء منتخب مصر وليبيا في رابع جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2020.

وغاب الشناوي عن مباراتي الأهلي ضد الحرس الوطني النيجري في دوري أبطال إفريقيا والإسماعيلي في افتتاح الدوري.

المصدر: في الجول

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