عوض تاج الدين يكشف حقيقة استخدام سم العقارب في علاج فيروس كورونا



الدكتور محمد عوض تاج الدين الدكتور محمد عوض تاج الدين



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا توجد أي أدلة علمية حتى الآن تؤيد استخدام سم العقارب في علاج فيروس كورونا المستجد.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، أن سم العقرب قد يكون قاتل وغير معالج وإنه لا يوجد أي دليل علمي يؤكد استخدام سم العقرب لعلاج كورونا، لافتًا إلى تزايد حالات المصابين بكورونا على المستوى العالمي وإن هناك 2 مليون حالة جديدة كل 48 ساعة في العالم.



وتابع أن هناك تزايد في أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر لكن مع سيطرة من خلال التشخيص والعلاج للحد من تزايد الحالات التي تحتاج لدخول المستشفيات.

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وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أكد أنه لم يتم رصد أي حالات وبائية في المدارس أو الجامعات حتى الآن تمنع استكمال الدراسة.وأضاف عوض تاج الدين، مع الإعلامي شريف عامر، أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات بجانب تطعيم المدرسين والعاملين في المدارس لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية في المدارس والجامعات.وأشار عوض تاج الدين إلى مراقبة لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا الموقف الوبائي في مصر لاتخاذ أي قرارات مهمة في هذا الشأن، منوهًا إلى توجيهات باستمرار تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والتوسع في التطعيمات.