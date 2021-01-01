ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو



السد الإثيوبي السد الإثيوبي



قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة تضع في الحسبان احتمالية انهيار السد الإثيوبي، حتى إذا كان هذا الاحتمال واحد في المليون، مشيرًا إلى أن مفيض توشكى يعتبر جزء من بحيرة ناصر، ومرتبط بتصريف أي كمية مياه زائدة عن سعة بحيرة ناصر.



وتابع "غانم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس،:" نتعامل مع احتمالية انهيار السد الإثيوبي بجدية تامة"، لافتَا إلى أن أعمال الإزالات التي تتم حاليًا على مجرى نهر النيل الرئيسي وفرعي دمياط ورشيد، تهدف لتمكين الوزارة لتمرير أي تصرفات مياه زائدة على بحيرة ناصر أو السد العالي.



وفي سياق آخر أكد المتحدث باسم وزارة الري، أن الوزارة اختتمت اليوم أسبوع القاهرة للمياه بعد نجاح متميز ومشرف خلال الخمس الأيام الماضية ، مشيرًا إلى أن المشاركات كانت كبيرة، خاصة ان هذا المؤتمر دولي وينظم للعام الرابع على التوالي، وهناك 1800 مشارك من 100 دولة حول العالم.