اعرفي إزاي تغيري ديكور بيتك في 6 خطوات من غير مصاريف كتير



إزاي تغيري ديكور بيتك إزاي تغيري ديكور بيتك

قد يشعر الإنسان بالملل من رؤية نفس قطع الأثاث من مقاعد ومنضدة ولوحات فنية وغيرها من ديكورات المنزل، لذلك يجب تجديد المنزل وتغيير الديكور، من خلال اتباع عدة نصائح، يمكن تنفيذها بسهولة وتساعد على الشعور بالتغيير والتجديد مما يحسن من الحالة النفسية للإنسان، تلك التي نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "insider".



نصائح لتجديد ديكور المنزل

التخلص من الجدران البيضاء الباهتة والمملة

ينصح بالتخلص من الجدران البيضاء الباهتة والمملة، وتلوينها بألوان طلاء مختلفة وجريئة لتضيف حياة وإشراق للمنزل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إضافة ورق حائط مصنوع من أقمشة الكتان والقطن .



إضافة ديكور بمدخل المنزل

يجب الاهتمام بممرات المنزل من خلال إضافة بعض قطع الديكور الجذابة والدافئة والتى تضيف لمسة جمالية لمدخل المنزل فى نفس الوقت، مثل إضافة لوحة فنية بجانب بعض الزهور، ومرآة صغيرة لإضافة العمق والدفء.

استبدال الستائرينصح باستبدال الستائر القديمة والسميكة بستائر أنيقة لإضافة لمسة جمالية، مع التخلص من المقاعد العالية في غرفة المعيشة، واستبدالها بمقاعد أخرى أنيقة مصنوعة من الجلد.إعادة ترتيب أثاث المنزلينصح بإعادة ترتيب قطع أثاث المنزل حسب الذوق الشخصى، من خلال التخلص من قطع الأثاث غير المريحة أو المسببة للإزعاج، والفوضى، وترتيب قطع الأثاث مرة أخرى أو إضافة قطع ديكور أخرى عصرية، ويمكن الحصول عليها من خلال البحث على مواقع الإنترنت المختلفة أو محلات الديكور للوصول إلى قطع الديكور المناسبة للذوق الشخصى لصاحب المنزل.التخلص من إكسسوارات المطبخ الباليةتسبب إكسسوارات المطبخ القديمة الموجودة فوق أسطح الخزانة وقطع الأثاث المختلفة داخل المطبخ فى تجمع الغبار والأتربة، لذلك يفضل التخلص من الإكسسوارات التى لا فائدة منها، والإكتفاء بالأدوات المستخدمة فى الطهى مع ترتيب المطبخ وفقاً للذوق الشخصى للمرأة التى تقضى معظم وقتها فى المطبخ للطهى وغسل الصحون.إضافة بعض النباتات الخضراءينصح بإضافة بعض النباتات الخضراء بجوار التلفاز، ليضيف لمسة جمالية وفى نفس الوقت التخلص من قطع الديكور المسببة للشعور بالملل والفوضى بالمنضدة .







