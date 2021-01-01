للفتيات .. نصائح لـ إخفاء عيوب البشرة



نصائح لـ إخفاء عيوب البشرة نصائح لـ إخفاء عيوب البشرة



اخفاء عيوب البشرة هدف تسعى له كل فتاة وسيدة، حيث تلجأ إلى استخدام الكثير من مستحضرات التجميل لاخفاء كافة عيوبها، ولكن ما هي خطوات اخفاء عيوب البشرة.







قالت منى إسماعيل خبيرة التجميل على كل فتاة قبل وضعها للمكياج تنظيف بشرتها جيدًا بغسول مناسب لنوع بشرتها، على أن تكون مهتمة باستخدام روتين يومي لتنظيف البشرة والعناية بها، حتى تخفف من المظهر الزيتي للبشرة الناتج عن الحركة أو الدهون إذا كانت البشرة دهنية.

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وأضافت منى إسماعيل عليكِ استخدام التونر لقبض المسام وغلقها بعد تنظيفها، حيث لا تكون عرضة لدخول الأتربة في مسام الوجه وحتى تخفف من ظهور الرؤوس السوداء المزعجة والتي تظهر حتى بعد وضع المكياج.وأوضحت خبيرة التجميل من الخطوات المهمة التي أكدت عليها خبيرة التجميل هو الترطيب الجيد للبشرة بوضع كريم مرطب جيد ومناسب لنوع البشرة سواء كانت جافة أو مختلطة، مع وضع برايمر والذي يعطى مظهراً صحياً للبشرة ويعطي "إيفيكت" جيد للمكياج.وأضافت خبيرة التجميل منى إسماعيل يعتبر الكوريكتور أو المصحح للون البشرة ويملئ الفراغات التي تظهر في الوجه من أهم منتجات التجميل التي قد تجهلها بعض من الفتيات ولا يعرفون أهميتها جيدًا كما أوصت خبيرة التجميل بضرورة استخدامها حسب الحاجة منها الأخضر لإخفاء البثور الحمراء والهالات السوداء والذي يوضع قبل وضع كريم الأساس، ويستخدم كعازل بين المكياج والبشرة لكي تحافظ على نضارتها.