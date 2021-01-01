بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة البطاطس

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طريقة عمل كفتة البطاطس

كفتة البطاطس من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك أيضا.


فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل كفتة البطاطس في المنزل.

مقادير كفتة البطاطس

ربع كيلو لحم مفروم

ملح وفلفل

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة
1 بيض

3 ملعقة كبيرة دقيق

ملح وفلفل

بيض وبقسماط

زيت للقلي



صلصة الجبن

1 ملعقة صغيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب حليب

2 كوب جبن شيدر وموتزاريلا

ملح و فلفل

رشة جوزة الطيب



طريقة تحضير كفتة البطاطس

-تخلط اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل الأسود وتشكل أقراص وسط

- توضع في الفرن حتى النضج

- تخلط البطاطس مع البيض والدقيق

-يشكل الخليط كرات حول أقراص الكفتة وتوضع بها أعواد خشبية

- توضع في خليط البيض المخفوق مع الملح والفلفل الأسود ثم في البقسماط

- تقلى في الزيت



لصلصة الجبنة:

- يشوح الدقيق في الزبدة

-يضاف اللبن ويقلب كل الخليط على النار

- تضاف الجبنة المبشورة والملح والفلفل الأسود

- يمكن إضافة جوزة الطيب

- تقدم الكفتة مع الصوص

المصدر: elbalad

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