بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة البطاطس



طريقة عمل كفتة البطاطس طريقة عمل كفتة البطاطس

كفتة البطاطس من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك أيضا.





فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل كفتة البطاطس في المنزل.





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مقادير كفتة البطاطسربع كيلو لحم مفرومملح وفلفلنصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة1 بيض3 ملعقة كبيرة دقيقملح وفلفلبيض وبقسماطزيت للقليصلصة الجبن1 ملعقة صغيرة زبدة1 ملعقة كبيرة دقيق1 كوب حليب2 كوب جبن شيدر وموتزاريلاملح و فلفلرشة جوزة الطيبطريقة تحضير كفتة البطاطس-تخلط اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل الأسود وتشكل أقراص وسط- توضع في الفرن حتى النضج- تخلط البطاطس مع البيض والدقيق-يشكل الخليط كرات حول أقراص الكفتة وتوضع بها أعواد خشبية- توضع في خليط البيض المخفوق مع الملح والفلفل الأسود ثم في البقسماط- تقلى في الزيتلصلصة الجبنة:- يشوح الدقيق في الزبدة-يضاف اللبن ويقلب كل الخليط على النار- تضاف الجبنة المبشورة والملح والفلفل الأسود- يمكن إضافة جوزة الطيب- تقدم الكفتة مع الصوص