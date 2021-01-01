يمكنك من وقت لآخر التجديد فى الحلويات التى تقدمينها لأسرتك إليك طريقة عمل الفطائر بطعم ومذاق مختلف إليك طريقة تحضير حلوى فطيرة الموز والقرع العسلي بالمقادير والخطوات .. جربيها بنفسك ولن يتطلب وقت إعدادها أكثر من 30 دقيقة وفقا لموقع اكسبريس
يمكنك تحضير هذه الوصفة على هذه الفطور أوغداء فهى وصفة بسيطة للغاية يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها.
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التعليقات على فطيرة الموز والقرع العسلي بمذاق لن يقاوم
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