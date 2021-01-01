فطيرة الموز والقرع العسلي بمذاق لن يقاوم



فطيرة الموز والقرع العسلي فطيرة الموز والقرع العسلي



يمكنك من وقت لآخر التجديد فى الحلويات التى تقدمينها لأسرتك إليك طريقة عمل الفطائر بطعم ومذاق مختلف إليك طريقة تحضير حلوى فطيرة الموز والقرع العسلي بالمقادير والخطوات .. جربيها بنفسك ولن يتطلب وقت إعدادها أكثر من 30 دقيقة وفقا لموقع اكسبريس



يمكنك تحضير هذه الوصفة على هذه الفطور أوغداء فهى وصفة بسيطة للغاية يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها.





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فطيرةتحتاجين إلى:350 جرام قرع عسلي مهروس2 موزة مهروس5 بيضات1 ملعقة كبيرة عسل2 ملعقة صغيرة قرفة150 جرام دقيق عاديالطريقة1-ضعي كل المكونات المبللة في وعاء كبير واخفقي حتى تمتزج.2-ثم يمكنك إضافة الدقيق والقرفة ببطء للتأكد من عدم وجود كتل في الخليط.3-حاولى ألا تفرط في الخفق لأن ذلك سيجعل الخليط سائلًا جدًا.4-بعد ذلك ، ضعي كمية صغيرة من الزبدة في مقلاة وصنعي الفطائر!5-يمكنك اختيار عمل الكثير من الفطائر الصغيرة أو القليل من الفطائر الكبيرة6-اقلبها عندما ينضج القاع ولكن احرص على عدم الحرق.