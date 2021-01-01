فطيرة الموز والقرع العسلي بمذاق لن يقاوم

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فطيرة الموز والقرع العسلي


يمكنك من وقت لآخر التجديد فى الحلويات التى تقدمينها لأسرتك إليك طريقة عمل الفطائر بطعم ومذاق مختلف إليك طريقة تحضير حلوى فطيرة الموز والقرع العسلي بالمقادير والخطوات .. جربيها بنفسك ولن يتطلب وقت إعدادها أكثر من 30 دقيقة وفقا لموقع اكسبريس

يمكنك تحضير هذه الوصفة على هذه الفطور أوغداء فهى وصفة بسيطة للغاية يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها.

فطيرة
تحتاجين إلى:
350 جرام قرع عسلي مهروس
2 موزة مهروس
5 بيضات
1 ملعقة كبيرة عسل
2 ملعقة صغيرة قرفة
150 جرام دقيق عادي

الطريقة
1-ضعي كل المكونات المبللة في وعاء كبير واخفقي حتى تمتزج.

2-ثم يمكنك إضافة الدقيق والقرفة ببطء للتأكد من عدم وجود كتل في الخليط.

3-حاولى ألا تفرط في الخفق لأن ذلك سيجعل الخليط سائلًا جدًا.
4-بعد ذلك ، ضعي كمية صغيرة من الزبدة في مقلاة وصنعي الفطائر!

5-يمكنك اختيار عمل الكثير من الفطائر الصغيرة أو القليل من الفطائر الكبيرة

6-اقلبها عندما ينضج القاع ولكن احرص على عدم الحرق.

المصدر: موقع اكسبريس

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