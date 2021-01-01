5 علامات لانخفاض هرمون الاستروجين يجب الانتباه إليها



هرمون الاستروجين هرمون الاستروجين

يعد تنظيم مستويات هرمون الاستروجين أمرًا مهمًا لأنه يؤثر على أجزاء كثيرة من جسمك ويسبب انخفاض مستوى هرمون الاستروجين القلق لدى الكثيرين لأنه يمكن أن يزيد من خطر العقم وهشاشة العظام



يلعب الإستروجين دورًا في صحة القلب ومحاربة ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار إليك علامات انخفاض هرمون الاستروجين وفقا لموقع thethirty



1. دورة شهرية غير منتظمة

التغيرات الهرمونية قد تسبب انقطاع الطمث، أو الرضاعة ، أو متلازمة تكيس المبايض

قد يعجبك أيضا...

2. اضطرابات المزاجالاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى قد يكون سببها انخفاض مستويات هرمون الاستروجين فيمكن أن يلعب انخفاض هرمون الاستروجين دورًا في الاكتئاب وفقدان الذاكرة ، ومرة ​​أخرى ، ثبت أن له صلة بالخرف ومرض الزهايمر في وقت لاحق في الحياة.3. فقدان الذاكرةتؤثر مستويات هرمون الاستروجين المنخفضة على صحة الدماغ ، مما يتسبب في بعض مشاكل فى التذكر والإصابة بالنسيان4. الصداعاضطراب هرمون الاستروجين.يمكن أن يسبب الإصابة بالصداع النصفى لدى الكثيرين5. سقوط الشعرمن المحتمل أن تواجهين بسبب التغيرات الهرمونية مثل اضطرب هرمون الأستروجين6. آلام المفاصلعندما يكون هرمون الاستروجين منخفضًا ، يمكن أن يحدث التهاب ، مما قد يسبب الأوجاع والآلام.إذا كنت تعاني من أي من الأعراض السابقة ، أو كنت تشك في أن مستويات هرمون الاستروجين لديك منخفضة ،فيجب الذهاب إلى طبيبكلعلاج خلل الهرمونات عليك التقليل من التوتر والكافيين يمكن أن يكون للكافيين تأثير كبير على مستويات الهرمون حاولى أن تحدى من الكافيين وتناولي من 200 مجم في اليوم ، أي ما يعادل كوبًا صغيرًا واحدًا."