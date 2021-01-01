مشروب عشبي يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم

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مستويات السكر في الدم


فوائد عديدة لشاي البابونج في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم من النوع 2 ووجدت دراسة إيرانية أن شرب ثلاثة أكواب من شاي البابونج يوميًا يمكن أن يحسن السيطرة على مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

آثار شاي البابونج
يهدف الباحثون من جامعة تبريز للعلوم الطبية إلى التحقيق في كيفية تأثير شاي البابونج على التحكم في نسبة السكر في الدم لغناه بمضادات الأكسدة وهي مواد كيميائية تحمي أو تؤخر تلف الخلايا.

وفقا لدراسة قام بها 64 مشاركًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 عامًا تناولوا شاي البابونج ثلاث مرات يوميًا بعد الوجبات مباشرة لمدة ثمانية أسابيع

أظهرت الدراسة أن من قاموا بتناول شاى البابونج خفضت لديهم بشكل ملحوظ مستويات HbA1c والأنسولين في الدم

خطر الإصابة بمرض السكري.
وخلص الباحثون إلى أن شاي البابونج يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل عوامل خطر الإصابة بمرض السكري. وأضافت الدراسة أن تناول شاي البابونج على المدى القصير له آثار مفيدة على التحكم في نسبة السكر في الدم

وفقا للدراسة يساعد تناول كوب من شاي البابونج يوميًا جنبًا إلى جنب مع إتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في منع مضاعفات مرض السكري.

إن تناول شاي البابونج على المدى القصير له آثار مفيدة على علامات الالتهاب ومقاومة الأنسولين في المرضى

المصدر: elbalad

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