تعرف على فوائد تناول الزنجبيل مع الليمون



الزنجبيل مع الليمون الزنجبيل مع الليمون





قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد تناول الزنجبيل مع الليمون.





وكتبت "غزال"، فوائد الليمون مع الزنجبيل ما يلي:

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· يُعزز صحة القلب: حيث يعتبر الليمون من المصادر الجيدة لفيتامين ج؛ إذ توفر حبة ليمون واحدةٍ ما يُعادل 51% من الاحتياج اليومي لهذاالفيتامين.· يساعد على تقليل الوزن: يمكن لمستخلص الليمون، والمركبات النباتية الموجودة في الليمون أن تساعد على فقدان الوزن.· يُقلل من خطر تشكل حصوات الكلى: التي توصف على أنَّها كتلٌ صغيرةٌ تتشكل من فضلات الجسم، ثم تتراكم في الكلى، ويعتبر تكوّنحصوات الكلى من الأمور الشائعة التي تحدث بشكلٍ متكررٍ عند أولئك الذين أصيبوا بها من قبل.· يساعد على الهضم: إذ تساهم مركبات الفينول في الزنجبيل على التقليل من تهيّج الجهاز الهضمي، وتحفّز إنتاج اللعاب والعصارةالصفراوية، بالإضافة إلى الحدّ من تقلصات المعدة عند تحرّك الغذاء والسوائل خلال الجهاز الهضمي· يقلل من الغثيان: إذ يعتبر مضغ الزنجبيل الطازج، أو شرب شاي الزنجبيل من العلاجات المنزلية الشائعة للغثيان خلال فترة العلاج الكيميائي.· يقلل من الالتهاب: إذ استخدم الزنجبيل لعدة قرون في تقليل خطر الإصابة بالالتهاب، وعلاج الحالات الالتهابية.· يُخفف من الصداع النصفي: أنَّ الزنجبيل يساعد على التخفيف من الصداع وأعراضه.