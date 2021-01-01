بسبب أزمة الصيد.. بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي



بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي



أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الفرنسي لدى لندن، وذلك على خلفية الأزمة بين البلدين بشأن مناطق الصيد.



ووجهت فرنسا، رسالة تحذير إلى بريطانيا على خلفية تصاعد أزمة الصيد بين البلدين، مؤكدة أنها ستستخدم القوة وفرض العقوبات التي تؤثر على إمدادات الطاقة إلى بريطانيا.



ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تصاعدت أزمة قوارب الصيد البريطانية التي تمارس عملها بصورة غير قانونية في المياه الفرنسية، والتي تسببت بأزمة كبيرة بين فرنسا وبريطانيا، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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ووفقا لرويترز، فأن فرنسا احتجزت قارب صيد بريطاني باستخدام القوة أثناء عمله في مياهها الإقليمية بدون ترخيص، بينما أصدرت تحذيرا شفهيا إلى قارب صيد آخر.وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بيون، إن فرنسا ستستخدم من الآن لغة القوة مع بريطانيا، مضيفا: "يبدو أنها اللغة التي يفهمها البريطانيون".وأكدت فرنسا أن تنفيذ العقوبات مرهون بما يتم إحرازه من تقدم في الخلاف بين البلدين بشأن أزمة الصيد مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.كما حذر كلا من وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون والمتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال، أمس الثلاثاء، من اتجاه باريس للبدء في لتطبيق عقوبات ضد بريطانيا الأسبوع المقبل إذا لم يتحسن وضع أزمة الصيد المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأشار المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال إلى أن الإجراءات قد تشمل عمليات فحص جمركية وصحية علي المنتجات التي يتم استيرادها إلى فرنسا من بريطانيا، بالإضافة إلى حظر شراء المأكولات البحرية من بريطانيا.