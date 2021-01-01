محافظ بورسعيد: توقيع العقوبات على المقصر فى حق الطلاب



اللواء عادل الغضبان اللواء عادل الغضبان



عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، اجتماعا موسعا ، مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بنطاق بورسعيد ، وذلك فى إطار متابعة سير وانتظام العملية الدراسية ، وبحضور الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد .



وشدد " محافظ بورسعيد " على ضرورة المتابعة المستمرة لانتظام العملية الدراسية بجميع المراحل التعليمية بما يضمن توفير مناخ دراسي آمن ومناسب للطلاب ، مشددا على منع حدوث أى خلل يعيق انتظام العام الدراسي ، لافتا أنه سيتم توقيع العقوبات على من يقصر فى حق أبناءنا الطلاب .



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وأوضح المحافظ، أن هناك جهود مكثفة من جميع الجهات المعنية لضمان انتظام العام الدراسي بمزيد من الأمان والسهولة للطلاب ، مؤكدا على أهمية تكثيف دورات التوعية والتنشئة لأبناءنا داخل المدارس إلى جانب المناهج الدراسية ، والعمل على تقويم سلوكيات الطلاب فى مختلف المراحل ، منوها إلى دور الأسرة فى توعية الأبناء و توجيههم نحو السلوكيات الصحيحة و العمل على غرس المباديء و الأخلاق فى الطلاب منذ الصغر بما يساهم فى تنشئة أجيال واعية ناجحة قادرة على بناء المستقبل والنهوض بالدولة