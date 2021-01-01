التعليم: تقييم تلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي "بالألوان"



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم عقد أي امتحانات تحريرية لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي يكون لها نظاماً مختلفاً للتقييم لا يعتمد على الامتحانات التحريرية النهائية.



وأصدر وزير التربية والتعليم، تعليمات مشددة على جميع المدارس الابتدائية، بالالتزام بذلك، وعدم مخالفة هذا الأمر بأي شكل من الأشكال.

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txtالتعليم تجمع بيانات المدارس الممتنعة عن تنفيذ ضوابط “الإعفاء من المصروفات"txtبالمستندات .. قرار رسمي بتوحيد الخطط الدراسية للمواد الثقافية في مدارس التعليم الفنيوقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر جروب تابع لائتلاف "تمرد معلمي مصر"، عبر تطبيق "واتساب"، إن فلسفة نظام التعليم الجديد مختلفة تمامًا عما كان مطبقا في النظام التقليدي القديم.وأضاف وزير التربية والتعليم "وفقا لنظام التعليم الجديد الذي وضعه المتخصصون التربويون، لا يصح أن يوجد أي امتحانات خلال هذه المراحل التعليمية المتقدمة".وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.وأكد وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لعملية التقييم في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، فتكون باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:"يفوق التوقعات دائماً": ويرمز له باللون الأزرق"يلبي التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر"يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر"أقل من المتوقع ": ويرمز له باللون الأحمر.وشدد على أنه في نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها في ملف الطالب.ماذا يدرس تلاميذ الصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي ؟الصف الأول الابتدائي:يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية".الصف الثاني الابتدائي:يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية".الصف الثالث الابتدائي:يتم تدريس مناهج "متعدد التخصصات، اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية،التربية البدنية والصحية، كتاب القيم واحترام الآخر".و تطبق هذه المناهج المذكورة أعلاه على الطلاب بالصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي بكافة مدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي، واللغات ) ، كما تطبق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.من يتولى تدريس مناهج الصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي ؟يشارك في التدريس اثنان من المعلمين معًا داخل حجرة الدراسة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة للغة الإنجليزية معلم اللغة الإنجليزية، ومنهج القيم واحترام الآخر للصف الثالث الإبتدائي يقوم بتدريسه معلم الفصل بواقع فترة واحدة من فترات اللغة العربية أسبوعيًا، دليل الأنشطة لمعلم التربية الرياضية يترك له آلية تنفيذ حصة التربية الرياضية أما من خلال (أنشطة مصورة – تمارين على المنصات الإلكترونية – التعاون مع مديريات الشباب والرياضة)".من يتولى مسئولية الاشراف على تطبيق هذا النظام الدراسي ؟يكون الإشراف للإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي على كل ما يتعلق بحلقة التعليم الابتدائي من خلال متابعة وإشراف الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، وإدارات التعليم الابتدائي بالمديريات والإدارات التعليمية، كذلك الإشراف على توجيه الصفوف الأولى الذي يقوم بالمتابعة الفنية للصفوف الأولى من الأول إلى الثالث.