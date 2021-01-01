خط الصعيد الأحمر أو عمرو جابر الأحمر .. مجرم عاش دورا مقتبسا من حكايات خُط الصعيد، قضى أربعين عاما في محافظة سوهاج تقترف يداه جرائم القتل والشروع فيه، والإتجار في المخدرات وحمل السلاح الناري، حتى بات "مطاردا" بـ شبح السجن وحبل المشنقة.
خط الصعيد الأحمر ، راح يروع ويهدد أحد أقاربه وابنته، بسبب خلافات مالية بينهم، إلا أن الفتاة خرجت تصرخ عبر مقطع فيديو على منصات التواصل الإجتماعي في إستغاثة من أفعال خط الصعيد الأحمر، وتحرك الأمن لحمايتها وضبط المتهم، إلا أن خط الصعيد الأحمر حين استشعر بوجود الأمن بادرهم بالأعيرة النارية فبادلته القوات بالمثل مما أدى إلي مصرعه ونهاية جرائمه.
حكاية خط سوهاج "الأحمر"
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق