فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر



خط الصعيد الأحمر خط الصعيد الأحمر

خط الصعيد الأحمر أو عمرو جابر الأحمر .. مجرم عاش دورا مقتبسا من حكايات خُط الصعيد، قضى أربعين عاما في محافظة سوهاج تقترف يداه جرائم القتل والشروع فيه، والإتجار في المخدرات وحمل السلاح الناري، حتى بات "مطاردا" بـ شبح السجن وحبل المشنقة.



خط الصعيد الأحمر ، راح يروع ويهدد أحد أقاربه وابنته، بسبب خلافات مالية بينهم، إلا أن الفتاة خرجت تصرخ عبر مقطع فيديو على منصات التواصل الإجتماعي في إستغاثة من أفعال خط الصعيد الأحمر، وتحرك الأمن لحمايتها وضبط المتهم، إلا أن خط الصعيد الأحمر حين استشعر بوجود الأمن بادرهم بالأعيرة النارية فبادلته القوات بالمثل مما أدى إلي مصرعه ونهاية جرائمه.



حكاية خط سوهاج "الأحمر"

قد يعجبك أيضا...

خط الصعيد الأحمر والملقب بـ "الأحمر".. يدعى عمرو جابر سليمان الأحمر، بلغ من العمر أربعين ربيعا، عاطل إنغمس في نفق الجريمة، مرتديا جلبابه، ومتحدثا بـ لهجة الصعيد، راح يطلق الأعيرة النارية ويشرع في القتل حتى نفذ واحدة من جرائم القتل، وتاجر في المخدرات.استغاثة فتاة من سوهاجأمنية .. فتاة حظوظها كانت سيئة ، بأن باتت واحدة من أقارب خط الصعيد الأحمر بل وسقطت ووالدها فريسة له، أطلقت صرخاتها عبر منصة التواصل الإجتماعي الزرقاء "فيسبوك" طالبة الإستغاثة من ممارسات خط الصعيد الأحمر بما يمارسه عليها ووالدها من ترويع لهم، وتهديد بإحراق منزلهم وتفجيره بسبب خلافاته المالية مع والدها.ولمتابعة المزيد حول أخبار خط الصعيد الأحمر .. تابع الفيديو جراف التالي: