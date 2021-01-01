أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية عملاق محركات البحث، خاصية جديدة تمكن المراهقين تحت سن 18 عاما، أو آبائهم، من تقديم طلب بحذف صور من نتائج البحث.
وذكر موقع "تيك كرانش" التقني أن خيار الخصوصية الجديد كان أحد التعديلات التي أعلنت عنها "جوجل" في شهر أغسطس الماضي، في محاولة لبناء إجراءات حماية إضافية بشكل استباقي لمستخدميها دون الثمانية عشر عاما.
وأوضح الموقع التقني أن المراهقين أو آبائهم بإمكانهم مطالبة "جوجل" بإزالة صورة ما من نتائج البحث، بطريقة بسيطة تحتاج إلى بعض المعلومات الشخصية ورابط الصورة المراد إزالتها، مشيرا إلى أن الشركة ستراجع هذه الطلبات وتخطر المبلغين عند إزالة الصور.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "جوجل" تمكن المراهقين من حذف صور من نتائج البحث
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق