"جوجل" تمكن المراهقين من حذف صور من نتائج البحث

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صورة الخبر: "جوجل" تمكن المراهقين من حذف صور من نتائج البحث
"جوجل" تمكن المراهقين من حذف صور من نتائج البحث

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية عملاق محركات البحث، خاصية جديدة تمكن المراهقين تحت سن 18 عاما، أو آبائهم، من تقديم طلب بحذف صور من نتائج البحث.

وذكر موقع "تيك كرانش" التقني أن خيار الخصوصية الجديد كان أحد التعديلات التي أعلنت عنها "جوجل" في شهر أغسطس الماضي، في محاولة لبناء إجراءات حماية إضافية بشكل استباقي لمستخدميها دون الثمانية عشر عاما.

وأوضح الموقع التقني أن المراهقين أو آبائهم بإمكانهم مطالبة "جوجل" بإزالة صورة ما من نتائج البحث، بطريقة بسيطة تحتاج إلى بعض المعلومات الشخصية ورابط الصورة المراد إزالتها، مشيرا إلى أن الشركة ستراجع هذه الطلبات وتخطر المبلغين عند إزالة الصور.

المصدر: صدى البلد

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