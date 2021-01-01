عرضت فضائية العربية، مقطع فيديو رصد تفاصيل إخلاء وزارة الصحة الأميركية بسبب قنبلة.
ووفقا للتقرير، فإن وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية اضطرت إلى إخلاء مقرها وسط واشنطن، وذلك بعدما تلقت الوزارة بلاغا فى شرطة الكابيتول بشأن وجود قنبلة داخل المبنى وخطر وقوع تفجير.
وبسبب هذا التهديد، أغلقت الشرطة 6 طرق بمحيط منطقة الكابيتول وتم إخلاء عدة مبان منها مبنى مكتب أوتيل هاوس والحدائق و3 مبان حكومية أخرى.
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التعليقات على إخلاء وزارة الصحة الأميركية بسبب قنبلة.. شاهد
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