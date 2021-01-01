اكتشف علماء الفلك واحدا من أصغر الكواكب سنّا على الإطلاق، مما سيساعد على فهم طريقة وكيفية تشكل الكواكب.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الكوكب، المعروف باسم 2M0437b، يبلغ عمره ملايين السنين فقط، ويعتقد أنه "أكبر بقليل من كوكب المشتري.
ووفقا لفريق دولي من العلماء، بقيادة جامعة هاواي الأميركية، فإن الكوكب 2M0437b" ما يزال في عمر مبكر، وما يزال ساخنا بفعل الطاقة المنبعثة أثناء تكوينه.
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التعليقات على رصد "كوكب رضيع" في الفضاء.. يبعد 400 سنة ضوئية
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